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Burçin Orhon: Kocam bana çok aşık oldu ben olmadım

Burçin OrhonTürkiye’ninen şöhretli dansçılarından. 55yaşında, oryantal ile baleyi birleştirdiği dansı hâlâ efsane. ‘Bambi’ lakabı da o günlerden kalma. 22 yıldır dans etmiyor. Dört ay önce mide by-pass’ı geçirdi. 106 kilodan 83’e indi. Herkes onu konuşurken biz de onunla konuştuk.

04 Ocak 2018, Perşembe 04:48
Burçin Orhon: Kocam bana çok aşık oldu ben olmadım
Canan Danyıldız
canan.danyildiz@posta.com.tr

Geçmiş olsun. Temmuz’da mide by-pass’ı ameliyatı geçirdiniz. Nasıl karar verdiniz?

Epeydir sağlığım iyi değildi. Bizim Yonca Evcimik, “Ameliyat olsana” deyip duruyordu. “Saçmala” diye ağzına lafı tıkıyordum ama 106 kiloya çıkmıştım. Sabah 3 buçuk-4 gibi uyanıyordum ağrılarımdan, sonra evde dön dolaş.

Hiç diyet ve spor yapmayı denediniz mi?

Hayır, diyet filan yapamam. İki yaparım, sonra evde herkesi döverim. Cinayete kadar yolu var. Spor da o kiloda maalesef yapılamıyor. Hele de kalçanızda problem, dizinizde arıza ve kalbinizde pil varsa!

En başa dönelim, 106 kiloya nasıl çıktınız?

İki doktorun hatası. Yanlış ilaç verilmiş meğer bana bir tedavi için, o çok kilo aldırdı. Bir de şeker hastasıydım, ilaç kullanıyordum. Başka bir doktor, “Sen şeker hastası değilsin” deyip tık diye ilacı kesince, aşırı kilo aldım.

Çok yemek yemez miydiniz?

Yoo, ben hep çok yerim. Oturdum mu üç tabak makarnayı yerim. Ama hep aynı kiloda kalırdım. Hamilelikti, diz ameliyatıydı, kalp piliydi derken, hareketim azaldı. Ameliyata tamam dedim, ameliyattan da ölümden de korkmam!


 

ALLAH BENİ YANLIŞ ÜLKEYE GÖNDERMİŞ


Kaç yıldır dans etmiyorsunuz?

22 senedir! Evlendim, evimin kadını oldum, işler kesildi. Daha evvel nerenin kadınıydım? Süheyl’in engellemesi olmadı. Kıskançtır, belki sahne kıyafetlerim rahatsız ederdi ama hiç “Bırak” demedi.

“Keşke yeniden dans edebilsem” diyor musunuz?

Diyorum, içimde kaldı. Ama sahneye bir daha dönmem. Allah beni yaratırken “Dans etsin” demiş ama yanlış ülkeye göndermiş. Göbek atmadan, bale ile oryantali birleştirmiş, ekol yaratmış bir kadınım. Dünyanın başka yerinde olsam, adım dans tarihine yazılmıştı.


BENİ BİRTEK KIZLARIM OLDUĞUM GİBİ KABULEDİYOR


Bir tarafınız eğlenceli, vurdumduymaz; diğer yanınız çok naif…

Çünkü olduğum gibi kabul edildiğim bir yerde yaşamıyorum. Buna eşim de dahil. Baygınlıklarımın, bilinç kayıplarımın da sebebi buymuş.



Süheyl Bey size o kadar aşık olmasına rağmen nasıl sizi tanımaz?

Çünkü herkes, kendi gibi biliyor karşındakini. O da kendinden yola çıkarak anlamaya çalışıyor. Bir tek kızlarım olduğum gibi kabul ediyor.


KAÇIRDILAR, SİLAHLA TEHDİT ETTİLER


Çok iyi dans ediyordunuz, size ‘Bambi Burçin’ derlerdi!

Konservatuvar mezunuyum. ‘Bambi’ ismini Ayten Gökçer takmıştı. Ama zor bir hayattı. Kaçırmaya çalışanlar, silahla tehdit edenler... Güzel olmanın ne zorluk olduğunu biliyorum. Ben para kazanmak için dans ettim, şöhret olmak için değil.

Üç kızınız var, onlara göre nasıl bir annesiniz?

Robyn, Ayşe ve Zeynep. Çok eğleniyoruz, onlar hayatta yaptığım en iyi şey. Keşke 5-6 tane olsaydı. Daha çok çocuğum olsun isterdim.

İlk kızınız Robyn, İrlandalı şarkıcı Johnny Logan’dan…

Yedi yıl birlikteliğimiz oldu. 25 yaşında İngiltere’de doğum yaptım, tek başımaydım. Kader! Şu an kızı Robyn’le ne kadar görüşüyorlar, inan bilmiyorum, ilgilenmiyorum da. Johnny’nin bende telefonu bile yok. Robyn’e sorsan, onun babası Süheyl! Nettir. Robyn kızlar için bir idol, ona bayılıyorlar.


TEK GECELİK KAÇAMAĞI İÇİN RAHATIMI BOZMAM


Kaç kilo verdiniz? Vücudunuzda sarkma oldu mu?

Şu an 83’üm 106 kiloyla ameliyata girdim. Amacım 75’e inmek. 55 yaşındayım, bir bakacağım 75’te nasıl duruyorum diye. Sadece kollarımda sarkma oldu. Vücudumda sıkıntı yok, pilates yapıyorum. 

Porsiyonlarınız küçüldü mü? Neler değişti?

Başlarda küçüktü, o beni çok rahatsız etti. Bir öğünde iki köfte yemek benim için çok sıkıcı. Güzel bir öğün yemeğe dikkat ediyorum. Uyku problemim neredeyse kalmadı, ağrılarım azaldı. Arabada koltuk değneklerim vardı, düşün, onları kaldırdık. Kendi ayakkabımı bağlayamaz hale gelmiştim. Süheyl’in kilomla bir şikayeti yoktu, ondan daha büyük durduğumu umursamadık.

Karı-kocanın cinsel hayatı bundan çok etkileniyor mu?

Üç çocuklu kadına sorulur mu bu? Yok bir sıkıntımız, güldürme beni. Biz romantik bir çift değiliz. Süheyl ilk evlendiğimizde uzun uzun bakardı, “Ne bakıyorsun be” derdim.



Aldatılsanız, affeder misiniz?

Hülya Avşar’ı bile aldattılar, düşünsene! Herkesin başına gelebilir. Affedebilirim, bir gecelik kaçamakmış; bunlarla rahatımı bozmam. Ama iş uzar, başka çocuk yapar, çocuklarımın rızkını oraya götürür... O zaman teperim adamı!“

BENİMLE EVLENİRSEN BAŞIN ÇOK AĞRIR” DİYE UYARMIŞTIM


Evlilik, üç çocuk sahibi olmak... Bunlar da pişmanlık yarattı mı?

Hayır. İkisinden de pişman değilim ama evlilik insanı değilim ben.

Eşinize bu kadar değer vermenize rağmen mi?

Süheyl bana çok aşık oldu, ben onun beni sevmesini sevdim. Bunu hep söylüyorum. Aşık değilim, olmadım da. Ama iyi ki evlenmişim dediğim bir adam. Süheyl’e göre ben tekinsiz, her an çekip gidebilecek biriyim. Bunca yıl sonra bile. Ve yapabilirim de!



Evliliğiniz bunca yıl nasıl sürdü?

Geçinmeye niyetim, gönlüm vardı. Eskiden yaşadığım tarz ilişkilerden bıkmıştım. Sahipli olmayı, evlenmeyi kafama koymuştum. Öyle saçma sapan insanlara aşık oldum ki! Süheyl’e aşık olmadım çünkü düzgün, doğru adam. Çok iyi bir adam, kapağı buraya attım, durdum.



Çok dürüst bir ilişki!

Ona her şeyi anlattım. Yarın öbür gün adamın biri, “Senin karınla beraber olmuştum” der diye ne varsa döktüm. “Benimle evlenirsen başın çok ağrır” diye uyardım, ama vazgeçmedi. Açık seçik pozlarım vardır, kaldırılacak şeyler değil ama... Gizli saklımız yok. Boşanma aşamasına hiç gelmedik. O beni olduğum gibi sever.

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