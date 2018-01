Burçin Orhon: Kocam bana çok aşık oldu ben olmadım

Canan Danyıldız

ALLAH BENİ YANLIŞ ÜLKEYE GÖNDERMİŞ



BENİ BİRTEK KIZLARIM OLDUĞUM GİBİ KABULEDİYOR



KAÇIRDILAR, SİLAHLA TEHDİT ETTİLER



TEK GECELİK KAÇAMAĞI İÇİN RAHATIMI BOZMAM

BENİMLE EVLENİRSEN BAŞIN ÇOK AĞRIR” DİYE UYARMIŞTIM

Elif Bayram

Epeydir sağlığım iyi değildi. Bizim Yonca Evcimik, “Ameliyat olsana” deyip duruyordu. “Saçmala” diye ağzına lafı tıkıyordum ama 106 kiloya çıkmıştım. Sabah 3 buçuk-4 gibi uyanıyordum ağrılarımdan, sonra evde dön dolaş.Hayır, diyet filan yapamam. İki yaparım, sonra evde herkesi döverim. Cinayete kadar yolu var. Spor da o kiloda maalesef yapılamıyor. Hele de kalçanızda problem, dizinizde arıza ve kalbinizde pil varsa!İki doktorun hatası. Yanlış ilaç verilmiş meğer bana bir tedavi için, o çok kilo aldırdı. Bir de şeker hastasıydım, ilaç kullanıyordum. Başka bir doktor, “Sen şeker hastası değilsin” deyip tık diye ilacı kesince, aşırı kilo aldım.Yoo, ben hep çok yerim. Oturdum mu üç tabak makarnayı yerim. Ama hep aynı kiloda kalırdım. Hamilelikti, diz ameliyatıydı, kalp piliydi derken, hareketim azaldı. Ameliyata tamam dedim, ameliyattan da ölümden de korkmam!22 senedir! Evlendim, evimin kadını oldum, işler kesildi. Daha evvel nerenin kadınıydım? Süheyl’in engellemesi olmadı. Kıskançtır, belki sahne kıyafetlerim rahatsız ederdi ama hiç “Bırak” demedi.Diyorum, içimde kaldı. Ama sahneye bir daha dönmem. Allah beni yaratırken “Dans etsin” demiş ama yanlış ülkeye göndermiş. Göbek atmadan, bale ile oryantali birleştirmiş, ekol yaratmış bir kadınım. Dünyanın başka yerinde olsam, adım dans tarihine yazılmıştı.Çünkü olduğum gibi kabul edildiğim bir yerde yaşamıyorum. Buna eşim de dahil. Baygınlıklarımın, bilinç kayıplarımın da sebebi buymuş.Çünkü herkes, kendi gibi biliyor karşındakini. O da kendinden yola çıkarak anlamaya çalışıyor. Bir tek kızlarım olduğum gibi kabul ediyor.Konservatuvar mezunuyum. ‘Bambi’ ismini Ayten Gökçer takmıştı. Ama zor bir hayattı. Kaçırmaya çalışanlar, silahla tehdit edenler... Güzel olmanın ne zorluk olduğunu biliyorum. Ben para kazanmak için dans ettim, şöhret olmak için değil.Robyn, Ayşe ve Zeynep. Çok eğleniyoruz, onlar hayatta yaptığım en iyi şey. Keşke 5-6 tane olsaydı. Daha çok çocuğum olsun isterdim.Yedi yıl birlikteliğimiz oldu. 25 yaşında İngiltere’de doğum yaptım, tek başımaydım. Kader! Şu an kızı Robyn’le ne kadar görüşüyorlar, inan bilmiyorum, ilgilenmiyorum da. Johnny’nin bende telefonu bile yok. Robyn’e sorsan, onun babası Süheyl! Nettir. Robyn kızlar için bir idol, ona bayılıyorlar.Şu an 83’üm 106 kiloyla ameliyata girdim. Amacım 75’e inmek. 55 yaşındayım, bir bakacağım 75’te nasıl duruyorum diye. Sadece kollarımda sarkma oldu. Vücudumda sıkıntı yok, pilates yapıyorum.Başlarda küçüktü, o beni çok rahatsız etti. Bir öğünde iki köfte yemek benim için çok sıkıcı. Güzel bir öğün yemeğe dikkat ediyorum. Uyku problemim neredeyse kalmadı, ağrılarım azaldı. Arabada koltuk değneklerim vardı, düşün, onları kaldırdık. Kendi ayakkabımı bağlayamaz hale gelmiştim. Süheyl’in kilomla bir şikayeti yoktu, ondan daha büyük durduğumu umursamadık.Üç çocuklu kadına sorulur mu bu? Yok bir sıkıntımız, güldürme beni. Biz romantik bir çift değiliz. Süheyl ilk evlendiğimizde uzun uzun bakardı, “Ne bakıyorsun be” derdim.Hülya Avşar’ı bile aldattılar, düşünsene! Herkesin başına gelebilir. Affedebilirim, bir gecelik kaçamakmış; bunlarla rahatımı bozmam. Ama iş uzar, başka çocuk yapar, çocuklarımın rızkını oraya götürür... O zaman teperim adamı!“Hayır. İkisinden de pişman değilim ama evlilik insanı değilim ben.Süheyl bana çok aşık oldu, ben onun beni sevmesini sevdim. Bunu hep söylüyorum. Aşık değilim, olmadım da. Ama iyi ki evlenmişim dediğim bir adam. Süheyl’e göre ben tekinsiz, her an çekip gidebilecek biriyim. Bunca yıl sonra bile. Ve yapabilirim de!Geçinmeye niyetim, gönlüm vardı. Eskiden yaşadığım tarz ilişkilerden bıkmıştım. Sahipli olmayı, evlenmeyi kafama koymuştum. Öyle saçma sapan insanlara aşık oldum ki! Süheyl’e aşık olmadım çünkü düzgün, doğru adam. Çok iyi bir adam, kapağı buraya attım, durdum.Ona her şeyi anlattım. Yarın öbür gün adamın biri, “Senin karınla beraber olmuştum” der diye ne varsa döktüm. “Benimle evlenirsen başın çok ağrır” diye uyardım, ama vazgeçmedi. Açık seçik pozlarım vardır, kaldırılacak şeyler değil ama... Gizli saklımız yok. Boşanma aşamasına hiç gelmedik. O beni olduğum gibi sever.