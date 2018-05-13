Burcu Binici, polisi polise şikayet etti: Beni az daha ezecekti

Ali KESER / POSTA





atv’deki ‘Sen Anlat Karadeniz’de oynayan Burcu Binici önceki akşam Beşiktaş sahilinde bir kız arkadaşı ile yürüyüşteydi.





Yayalara yeşil ışık yandığı sırada karşıya geçmek istedi. Adımını caddeye attığı sırada üzerine doğru gelen bir araba yüzünden ezilme tehlikesi atlattı. Burcu Binici aracın arkasından bağırıp çağırdı. Bunun üzerine otomobil durdu.





İddiaya göre; araçtan inen şoför “Ben komiserim” deyip kimlik sordu. Taraflar kavga etmeye başladı. Burcu Binici 155’i aradı.





'TEHDİT EDİLDİM'





Tarafların kavgası Beşiktaş Polis Merkezi’ne taşındı.





Burcu Binici çıkışta olayı şöyle anlattı: “Yeşil ışıkta aracını resmen üzerime sürdü. Sonra ‘Ben komiserim, seni içeri attırırım’ diye tehdit etti. Neye uğradığımı şaşırdım! Beşiktaş Polis Merkezi’ndeki amirleri ‘Kusura bakmayın, kendisi yorgun. Onun adına özür dileriz’ dediler. Konuyu orada kapatacaktım. Ama bir polis memuru ikram edilen çayı elimden alıp ‘İçemezsin’ deyince yıkıldım. Kırıldığım için şikayetçi oldum.”