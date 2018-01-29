Burcu Binici Söz dizisine dahil oldu (Söz 31. bölüm fragmanı)

Söz dizisi Star TV ekranlarında geçtiğimiz sezon izleyicisiyle buluştu. “Gözün Arkada Kalmasın” sloganıyla dikkat çeken Özel Kuvvet Tim’inin hikayesini konu alan “Söz” dizisinde 2. yeni sezon öncesi Atakan Arslan ayrılırken; Ezgi Çelik, Mehmet Özgür ve Cihan Ünal kadroya dahil olmuştu. 'Büyük Bey' olarak dizide rol alan usta oyuncu Cihan Ünal, bir ay sonra senaryo gereği ölerek projeye veda etti. Diziye son olarak Burcu Binici dahil oldu