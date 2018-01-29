Burcu Binici Söz dizisine dahil oldu (Söz 31. bölüm fragmanı)

Oyuncu Burcu Binici, Söz
dizisinin kadrosuna katıldı. Burcu Binici, narkotik başkomiseri olan Ceren
karakteriyle izleyiciyle buluşacak. Seyircileri, sürpriz gelişmelerin beklediği yeni bölümlerde Tim, Karabayır halkını tehdit eden büyük bir sorunu çözmek için Ceren
komiserle omuz omuza görev alacak.
Burcu Binici,
BURCU BİNİCİ KİMDİR?
6 Temmuz 1986 tarihinde Erzurum'da ailenin en küçük kızı olarak doğdu. Aslen Rize Hemşin'li olan Burcu Binici'nin çocukluğu; babası Devlet Su İşleri'nde memur olduğu için görev yeri olan Aydın'da geçti. İlkokulu Ekrem Çiftci İlköğretim Okulu'nda
okuduktan sonra Aydın Lisesi'nde lise öğrenimini tamamladı. Şan eğitimi alan oyuncu, asma davul ve nagarada çalıyor. Binici, iseden mezun olduktan sonra babası Tekrar Erzurum'a tayin olunca Akbank Erzurum Merkez Şubesi'nde 6 ay kadar çalıştı.
Oyunculuğa başlamadan önce doğuda ilaç mümessilliği ve dansçılık gibi çok farklı işlerde çalıştı. Anadolu Ateşi'ndeki
bir hoca tarafından keşfedilerek dans ekibine çağırıldı. Bir yıl kadar Anadolu Ateşi'nde dans etti. Daha sonra 2007 yılında tanıştığı Meral Okay'ın teklifi ile "Bir Bulut Olsam"
Dizisi'nde Gülengül rolünü oynayarak ilk dizisinde oynadı. Burcu Binici,
18 temmuz 2011 tarihinde yönetmen Eray Koçak ile evlendi. İki ay sonra boşanma kararı aldı ve 6 şubat 2012 tarihinde boşandı.
2012 - Uçurum
Burcu Binici'nin filmleri ve dizileri:
2012 - Biz Babasız Büyüdük
2012 - 6 Mantı
2012 - Sarı Siyah
2010 - 2012 - Dürüye'nin Güğümleri
2010 - Bir Bulut Olsam
2010 - Sensiz Yaşayamam
2009 - Bir Bulut Olsam
SÖZ 31. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Yavuz öğrendiği gerçekle yüzleşirken, babası Hamit Karasu (Agah)
onun göreve geri dönmesi için engelleri ortadan kaldırmıştır. Yavuz tekrar kutsal üniformasına kavuşurken Hafız, Şükran tarafından hain bir tuzağın içine çekilmek üzeredir.
Tim, Hafız’ın
zor durumda olduğu haberini alır almaz harekete geçer. Ama teröristler çoktan hamlesini yapmış ve Hafız’ın etrafını çevirmiştir.
Çolak’ın
röportaj hamlesi tüm dünya kamuoyunda büyük bir infiale neden olmuştur. Arkasına rüzgârı aldığını sanan Çolak hain planını devreye sokar.
Çaylak ve Su’nun nişan töreninde aniden gelen bir haber üzerine Tim, Çolak’ın planını bertaraf etmek için harekete geçer. Yavuz ise Agah’la
buluştuğu an, Baba-Oğul büyük bir tehlikenin içinde kalırlar.
Söz dizisi 30. bölüm fragmanı: Yavuz hapiste! (29. bölüm nefes kesti)
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