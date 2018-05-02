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Burcu Biricik ve eşi kaza geçirdi!

Oyuncu Burcu Biricik ve reklamcı eşi Emre Yetkin, çıktıkları tatilde kaza geçirdi

02 Mayıs 2018, Çarşamba 16:10
Burcu Biricik ve eşi kaza geçirdi!
Reklamcı sevgilisi Emre Yetkin ile 2016 yılının temmuz ayında dünya evine giren oyuncu Burcu Biricik, eşiyle birlikte motora atlayıp Çanakkale tatiline çıktı.

Macera dolu bir tatil arayışında olan ikili Kaz Dağları'na gitti. Kaz Dağları dönüşü ikili yolda kaza geçirdi.

Motosikletten düşen Emre Yetkin hastaneye kaldırıldı. Emre Yetkin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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"YAŞASIN YOLLAR"

Burcu Biricik  tatil boyunca çektirdiği fotoğrafları "Yaşasın yollar, yaşasın ormanlar" notuyla Instagram'dan paylaşmıştı.








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