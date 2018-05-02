Burcu Biricik ve eşi kaza geçirdi!

Reklamcı sevgilisi Emre Yetkin
ile 2016 yılının temmuz ayında dünya evine giren oyuncu Burcu Biricik
, eşiyle birlikte motora atlayıp Çanakkale tatiline çıktı.
Macera dolu bir tatil arayışında olan ikili Kaz Dağları
'na gitti. Kaz Dağları
dönüşü ikili yolda kaza geçirdi.
Motosikletten düşen Emre Yetkin
hastaneye kaldırıldı. Emre Yetkin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Burcu Biricik düğünde çıldırdı
"YAŞASIN YOLLAR"
Burcu Biricik tatil boyunca çektirdiği fotoğrafları "Yaşasın yollar, yaşasın ormanlar" notuyla Instagram'dan paylaşmıştı.
Çiğdem Saltık