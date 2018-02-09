Burcu Esmersoy'dan flaş hamle

BURCU ESMERSOY EVLİLİK YOLUNDA MI?

İşte ünlülerin gerçek yaşları (Sibel Can-Seda Sayan- Burcu Esmersoy arasındaki yaş farkı)

Türkiye, Burcu Esmersoy ve Deren Talu'yu aradı

Burcu Esmersoy ile Berk Suyabatmaz evleniyor mu? (Berk Suyabatmaz kimdir?)

Elif Bayram

, sevgilisiNişantaşı’ndaki dairesine yerleşti.Öte yandan sosyete kulislerinde konuşulanlara göre aşıklar, hayatlarını birleştirmek için Mayıs ayında karar kılmış. Düğünün yerini ve tam zamamını bilinmiyor ama yılbaşı arifesinde küçük bir dünya turuna çıkan ve geçen günlerde de Yeni Zellanda'ya giden aşıklar, ilişkilerini resmileştirmeye kesin karar vermiş.Burcu Esmersoy, 2006 yılında İtalyan eşi Massimo Cumisano'dan boşanmıştı.