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Burcu Esmersoy'dan flaş hamle

Sunucu Burcu Esmersoy, uzun süredir aşk yaşadığı Berk Suyabatmaz’la aynı evde yaşamaya başladı

09 Şubat 2018, Cuma 15:25
Burcu Esmersoy'dan flaş hamle
Berk Suyabatmaz, sevgilisi Burcu Esmersoy’un Nişantaşı’ndaki dairesine yerleşti.

BURCU ESMERSOY EVLİLİK YOLUNDA MI?

Öte yandan sosyete kulislerinde konuşulanlara göre aşıklar, hayatlarını birleştirmek için Mayıs ayında karar kılmış. Düğünün yerini ve tam zamamını bilinmiyor ama yılbaşı arifesinde küçük bir dünya turuna çıkan ve geçen günlerde de Yeni Zellanda'ya giden aşıklar, ilişkilerini resmileştirmeye kesin karar vermiş.



Burcu Esmersoy, 2006 yılında İtalyan eşi Massimo Cumisano'dan boşanmıştı.

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