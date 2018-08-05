Burcu Esmersoy: Gerçek ortamda acı çektiririm

''Yapmam, çünkü çok ayıp bir şey. Ancak ona sanal dünyada değil de gerçek ortamda acı çektirmeyi tercih ederim.''

Burcu Esmersoy eşi Berk Suyabatmaz'ın cep telefonuna da asla bakmadığını söyledi.

HAMİLE Mİ?

Burcu Esmersoy ile Berk Suyabatmaz, 14 Mayıs'ta New York Türk Başkonsolosluğu'nda dünyaevine girmişti.

41 yaşındaki Burcu Esmersoy geçenlerde ''Hamile misiniz?'' sorusuna şu yanıtı vermişti: ''Hamile değilim ama en kısa zamanda hamile kalmak istiyorum' '