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Burcu Esmersoy'un fotoğrafları çalınmıştı! Davada flaş gelişme

Üstsüz görüntülerini sosyal medyaya sızdıran hacker’dan şikayetçi olan Burcu Esmersoy, tüm çağrılara rağmen 15 ay boyunca ifade vermeye gitmeyince dosya kapandı

Burcu Esmersoy'un fotoğrafları çalınmıştı! Davada flaş gelişme
Geçen sene ünlü bir teknoloji şirketinin bulut depolama hizmeti hacklenmiş ve çok sayıda ünlünün özel fotoğrafları internete sızmıştı. Türkiye'de de manken Burcu Esmersoy, hackerların saldırısına uğramıştı. Akıllı telefonu hacklenen Burcu Esmersoy'un üstsüz fotoğrafı internete sızdırılmıştı. Burcu Esmersoy, kendisini mağdur ederek fotoğrafını internete sızdıran kimliği belirsiz kişilerden şikayetçi olmuştu. Burcu Esmersoy'un şikayeti sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


İFADE VERMEYE GİTMEDİ


Yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınmak üzere defalarca avukatına yazı yazılan Esmersoy, aradan geçen 15 ay boyunca ifade vermeye gitmedi. Savcılık, Esmersoy'un ifadesinin alınmadığı gibi iddia ettiği hacklenme olayıyla ilgili somut delil olmadığını belirterek, soruşturmayı kapattı.

(Sabah)


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