Burcu Esmersoy'un nikahı hakkında merak edilen her şey Burcu Esmersoy (41) 10 ay önce New York’ta tanışıp flört etmeye başladığı Berk Suyabatmaz (40) ile pazartesi günü New York Türkiye Başkonsolosluğu’nda kıyılan nikah ile evlendi. İşte nikah öncesi ve sonrasında olup bitenler, merak ettiğiniz her şey