BEKİR SAÇAR

bekir.sacar@posta.com.tr

ŞEKERLER İSTANBUL'DAN ÇİÇEK MİAMİ'DEN

● Aşıklar nikah öncesi bir hafta Miami’de ön balayı yaptı.

Berk Suyabatmaz müstakbel eşine düğün hediyesi olarak Miami Brickell’da yapımına başlanan Okan Tower’ın 66. katında 70 metrekarelik 1 oda 1 salon daire aldı.

Burcu Esmersoy, Züleyha Kuru’nun diktiği gelinliğini İstanbul’dan götürdü.

(Burcu Esmersoy Suyabatmaz, New York Türkiye Başkonsolosluğu’nda kıyılan nikah sonrası sokakta poz verdi)





● Miami’den New York’a dönen sevgililer Soho’daki The Dominick Hotel’e (Trump Soho) yerleşti. Berk Suyabatmaz, Armani marka smokinini New York’un ünlü mağazası Saks Fifth Avenue’dan satın aldı.

Nikah öncesi ve sonrası tüm hazırlıkların organizasyonunu Emir Bahadır yaptı.

Adı ‘Emlak Gurusu’na çıkan Emir Bahadır, Manhattan’ın en eski şirketleriyle yarışan RLTY NYC şirketinin sahibi. Aynı zamanda Amerika jet-set partilerinin popüler yüzü.

● Burcu Esmersoy’un nikahta elinde tuttuğu gelin buketi Miami Flowerbox’ta özel siparişle hazırlandı.

Çiftin yakın arkadaşı Nurdan Gökhan Yüzbaşıoğlu buketi New York’a getirdi. Nikah şekerini damadın annesi Nuray Hanım kendi elleriyle İstanbul’da yaptı.

Acun Ilıcalı’nın eşi Şeyma Subaşı ile Pınar Altuğ’un eski eşi Umut Elçioğlu da nikah için İstanbul’dan gidenler arasındaydı.

BURCU ROLLS ROYCE İSTEDİ

● Düğünden bir gün önce gelin arabası yapmak için Rolls Royce kiralandı.

Bunu özellikle Burcu istemiş. Gelin ile damat saat 13.30’da misafirleriyle Manhattan 3. Cadde’deki Türkiye Başkonsolosluğu’nda buluştu. Nikah 14.00’te kıyıldı.

Burcu’nun şahitliğini Seren Sahvo, damadınkini de sosyetenin ünlü ismi Samim Baki’nin oğlu Eren ile gelini Çisem Baki yaptı.

Çift nikahtan sonra fotoğrafçıyla Central Park’a gitti. Gölde sandala binip parkta dolaşıp hatıra fotoğrafı çektirdiler ve çocuklar gibi eğlendiler.

● 20.00’de 163 Elizabeth Sokak’taki Little Rascal adlı Türk lokantasına gidildi. Toplam 25 kişi vardı. Önce kokteyl yapıldı. Lokantanın sahibi ve şefi Halil Gündoğdu’nun yaptığı mercimek köftesi, mücver, sigara böreği, peynir tabağı, somon, risotto ve tavuk yendi. Ardından düğün pastası kesildi. Saat 02.00’de çift otellerine dönü.

● Nikahtan bir gün sonra gelin hanım bir derginin moda çekimi için Monte Carlo’ya gitti. Damat da bu çekime gidecek ve balayına orada devam edeceklerdi. Ama son anda vazgeçildi. Berk aynı gün İstanbul’a döndü.

Çift İstanbul’da Berk’in Mecidiyeköy Trump Towers’daki bekar evinde oturacak. Yaz sonunda Kemerburgaz’da alacakları yeni evlerine taşınacaklar.