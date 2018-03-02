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Burcu Kara, Kıvanç Tatlıtuğ'u karısından isteyecek

Burcu Kara yakında açacağı Youtube kanalında konuk olması için Kıvanç Tatlıtuğ’a teklif götürecek

Burcu Kara, Kıvanç Tatlıtuğ'u karısından isteyecek
Burcu Kara, yeni açacağı Yotube kanalı için şunları söyledi: “Kıvanç gelirse, abone sayım anında 1 milyon olur. Karısı Başak’a durumu çıtlatacağım” dedi.

Kıvanç’ın oynadığı ‘Hadi Be Oğlum’un yapımcısı Burcu Kara’nın eşi Fırat Parlak.


ZAM YAPTI


Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer, dizi ve filmlerdeki başrol karakterlerine stil danışmanlığı yapıyor. Geçen yaza kadar bir karakteri 10 bin liraya giydiren Başar Dizer, zam yaptı, şimdi 25 bin lira istiyor.



Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in romantik kutlama yemeğiKıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in romantik kutlama yemeği


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