Burcu Kara, Kıvanç Tatlıtuğ'u karısından isteyecek

Burcu Kara
, yeni açacağı Yotube kanalı için şunları söyledi: “Kıvanç gelirse, abone sayım anında 1 milyon olur. Karısı Başak’a durumu çıtlatacağım” dedi.
Kıvanç’ın oynadığı ‘Hadi Be Oğlum
’un yapımcısı Burcu Kara
’nın eşi Fırat Parlak
.
Kıvanç Tatlıtuğ’un
ZAM YAPTI
eşi Başak Dizer, dizi ve filmlerdeki başrol karakterlerine stil danışmanlığı yapıyor. Geçen yaza kadar bir karakteri 10 bin liraya giydiren Başar Dizer,
zam yaptı, şimdi 25 bin lira istiyor.
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in romantik kutlama yemeği
İdil Janet Demiray