Burcu Kara, Kıvanç Tatlıtuğ'u karısından isteyecek



ZAM YAPTI

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in romantik kutlama yemeği

İdil Janet Demiray

, yeni açacağı Yotube kanalı için şunları söyledi: “Kıvanç gelirse, abone sayım anında 1 milyon olur. Karısı Başak’a durumu çıtlatacağım” dedi.Kıvanç’ın oynadığı ‘’un yapımcısı’nın eşieşi Başak Dizer, dizi ve filmlerdeki başrol karakterlerine stil danışmanlığı yapıyor. Geçen yaza kadar bir karakteri 10 bin liraya giydirenzam yaptı, şimdi 25 bin lira istiyor.