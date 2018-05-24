Burcu Sinem Ünsal kimdir? Ne yaptı?

Dün magazin dünyası bu haberi konuştu. Esra Erol'da programının çalışanları arasında aşk üçgeni yaşandığı ortaya çıktı. Esra Erol'da programında stüdyo şefi ve aynı zamanda Seda Sayan'ın yeğeni olan Eda Gök Albayrak, 7 yıldır evli olduğu programın orkestra şefliğini yapan Emrah Albayrak'tan boşandı. Bu boşanmanın altında yatan sebep ise, Emrah Albayrak'ın Esra Erol programınin solisti olan ve Eda Gök Albayrak'ın yakın arkadaşı Burcu Sinem Ünsal ile aldatmasıydı.





Eda Gök Albayrak yaptığı açıklamada, ''Eşim Emrah Albayrak ile 7 yıldır devam eden evliliğimize, aile birliğimize maalesef bugün üçüncü kişi sebebiyle sonladırmış bulunmaktayız.





Doktor Murat Ünsal ile evli ve iki çocuk annesi olan Burcu Sinem Ünsal hem çok yakın arkadaşım hem de ailecek görüştüğümüz biridir.





Burcu Sinem Ünsal ve ailesi





Beraber tatile çıktığımız, hatta evimde çoğu kez ağırladığım bu kişi ve Emrah Albayrak tarafından ihanete uğramak kadınlık gururumu fazlasıyla incittmiştir.





Uzun süredir devam eden bu ihanet yuvamın yıkılmasına ve kadınlık gururumun ayaklar altına alınmasına sebep olmuştur.





Bu nedenle kendisi de evli ve iki çocuk sahibi olan Burcu Sinem Ünsal ile ilgili zinadan kaynaklanan tazminat davası ile ilgili yasal sürecini de avukatım Özlem Hatice Bakıcı takip edecektir.





Ahlakımın, aile terbiyemin, aklımın almadığı bu olay sebebiyle yuvamın yıkılması beni derinden etkiledi.





İsterdim ki sevgiyle emekle fedakarlıkla 7 yıldır büyüttüğüm aile birliğim devam etsin.





Bu mübarek günlerde herkese hayırlı eş, hayırlı arkadaş, hayırlı evlilikler dilerim. Yanımda olan tüm dostlarıma, aileme teşekkür ederim.''





Eda Gök Albayrak ve Emrah Albayrak çiftinin Arya adında bir kızı var.





BURCU SİNEM ÜNSAL KİMDİR?





Burcu Sinem Ünsal, 1993 İzmir, Foça'da dünyaya gelmiştir. Burcu Sinem Ünsal lisans mezunu olup, 25 yaşında ve 1.68 boyundadır. Burcu Sinem Ünsal aile kökeni olarak baba tarafından Azerbaycan asıllıdır. Anne tarafından da Çerkez'dir. Eğitim hayatı İzmir'de geçen Sinem Ünsal'ın, Üniversite yılları ise Eskişehir'de geçmiştir.





Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Karşılaştırmalı Edebiyat bölümün de eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul'a yerleşmiştir. Hayatını oyunculuk alanında geliştirmeye karar veren Sinem Ünsal, kamera önü oyunculuk eğitiminin ardından, oyunculuk kariyerine “Çoban Yıldızı” ile merhaba demiştir. Ardından “Siyah Beyaz Aşk” adlı dizide rol aldı.



