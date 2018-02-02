Burdur'da alkollü araç kullanan bir kişinin ehliyetine 2050 yılına kadar el konuldu

Büşra Kamış

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Burdur- Tefenni yolunun 13’üncü kilometresinde meydana geldi. Hafriyat işi yapan Mustafa Şenol yönetimindeki 06 FK 6882 plakalı otomobil, Kuruçay köyü mevkisinde kontrolden çıkarak Aliihsan Sezgin’e ait evin bahçesine savruldu. Bahçede aracıyla çarptığı ağacın kökünden sökülmesine neden olan sürücü, müstakil evin balkonuna çarparak durabildi.Kazada, çeşitli yerlerinden yaralanan Mustafa Şenol için 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istendi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Şenol, ambulansla Burdur Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Şenol, ilk tedavisinin ardından’ne sevk edildi.Ev sahibi Aliihsan Sezgin, kaza sırasında evde olduğunu belirterek, "Evde oturuyorduk. Gürültü üzerine dışarı çıkıp, baktığımızda bahçedeki otomobili gördük. Hemen 112’yi aradık" dedi.