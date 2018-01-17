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Burdur'da cip önce öğrenciye çarptı sonra dükkana girdi

Burdur’da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği cip, park halindeki otomobile ve yolda yürüyen lise öğrencisi Hakan Emre Uğur’a (14) çarptıktan sonra kapalı olan pideciye girdi

Burdur'da cip önce öğrenciye çarptı sonra dükkana girdi
Kaza, Özgür Mahallesi Manav Sokak’ta meydana geldi.

Ali Küçükercan yönetimindeki 15 NB 585 plakalı cip, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce park halindeki  otomobile çarptı.

Otomobili sürükleyen cip, yolda yürüyen lise öğrencisi Hakan Emre Uğur’a çarptıktan sonra da hızla kapalı olan pideciye girdi.

YARALI ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI


Sürücü Ali Küçükercan’ın yara almadığı kazada, Hakan Emre Uğur yaralandı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla Burdur Devlet Hastanesi’ne götürülen yaralı öğrenci tedaviye alındı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA


Pidecide büyük çapta maddi hasara neden olan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, cip, önden çarptığı otomobili bir süre sürüklüyor, ardından hızlanarak hemen karşısındaki pidecinin camekânını kırarak içeri giriyor.
 


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