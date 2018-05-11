Burdur'da gaybubet evine baskın
Burdur'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kent merkezindeki gaybubet evine yapılan operasyonda, örgüt mensubu 1'i kadın 2 kişi yakalandı
Operasyonda örgütün öğrencilerden sorumlu imamı olduğu belirlenen ve örgütün şifreli haberleşme programı 'bylock' kulandığı tespit edilen F.S. ve A.S. gözaltına alındı.
SAHTE KİMLİK KULLANIYORLARMIŞ
Evde yapılan aramada İ.Y. ve R.Y. adında düzenlenmiş sahte kimlikler, 3 cep telefonu, 4 sim kart, 2 mobil wi-fi, 1 flash bellek, 1 dizüstü bilgisayar, 7 bin 500 TL ile bir miktar altın takı ele geçirildi.
Diğer yandan FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan örgütün medya sorumlularından Mürsel Kılınç, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Mesut MADAN/BURDUR,(DHA)