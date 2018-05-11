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Burdur'da gaybubet evine baskın

 Burdur'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kent merkezindeki gaybubet evine yapılan operasyonda, örgüt mensubu 1'i kadın 2 kişi yakalandı

11 Mayıs 2018, Cuma 10:13
Burdur'da gaybubet evine baskın
Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY’ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, polis dün saat 22.00'de gaybubet evlerine baskın yaptı.

Operasyonda örgütün öğrencilerden sorumlu imamı olduğu belirlenen ve örgütün şifreli haberleşme programı 'bylock' kulandığı tespit edilen F.S. ve A.S. gözaltına alındı.


SAHTE KİMLİK KULLANIYORLARMIŞ


Evde yapılan aramada İ.Y. ve R.Y. adında düzenlenmiş sahte kimlikler, 3 cep telefonu, 4 sim kart, 2 mobil wi-fi, 1 flash bellek, 1 dizüstü bilgisayar, 7 bin 500 TL ile bir miktar altın takı ele geçirildi. 

Diğer yandan FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan örgütün medya sorumlularından Mürsel Kılınç, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Mesut MADAN/BURDUR,(DHA)


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