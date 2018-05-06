Burdur'da masaj ve güzellik salonlarına fuhuş baskını: 7 gözaltı



FUHUŞ YAPILAN MASAJ SALONLARINDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Büşra Kamış

, kentteki bazı masaj salonlarında fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine 1 ay süren takibin ardından 2 ayrı adrese operasyon düzenledi. ‘Güzellik ve masaj salonu’ adı altında faaliyet gösterdiği öne sürülen 2 iş yerine, eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, 9’u kadın toplam 32 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 4 çift, toplam 8 kişinin uygunsuz vaziyette suçüstü yakalandığı öğrenildi. Burdur Emniyeti tarafından yapılan çalışmalar sonucu yakalanan 32 kişiden 3’ü yabancı uyruklu kadın olmak üzere, 7 kişinin ‘Fuhuşa yer temini ve aracılık etmek’ suçlamasıyla gözaltına alındığı belirtildi.Diğer yandan, salonlarda detaylı bir arama yapan polis güçleri, cinsel içerikli hap ile 6.40 gram esrar maddesi ele geçirdi.Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.