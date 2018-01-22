15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Burdur'da Zeytin Dalı Harekatı'na kadın desteği

Afrin'de terör örgütü başta olmak üzere terör unsurlarına yönelik düzenlenen 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak için birçok vatandaş gönüllü askerlik başvurusunda bulundu. Burdur'da yaşayan Songül Sütci de askerlik için başvuruda bulunanlardan biriydi

Burdur'da Zeytin Dalı Harekatı'na kadın desteği
Burdur'da 45 yaşındaki Songül Sütci, "Zeytin Dalı Harekatı"na katılmak istediğini belirterek bir dilekçeyle Burdur Askerlik Şubesi'ne başvurdu.

Özel güvenlik görevlisi olan Songül Sütci, Burdur Askerlik Şubesi'ne gelerek dilekçe verdi. Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Sütci, "Şu an çalışmıyorum. Burdur'da bir kadın olarak ben de askerimizin, polisimizin yanındayım. Askerlik vasıflarını taşıyorum, çağrılmayı bekliyorum. Bir 'Alo' demeleri yeterli." dedi.
 

"ASKERİN POLİSİN BAŞI AĞRISA BENİM CANIM YANAR"


Songül Sütci, özellikle "Zeytin Dalı Harekatı"na katılmak için başvurduğunu belirterek "Askerin polisin başı ağrısa benim canım yanar. Eğer kabul görürse böyle bir harekata katılmak benim için onur olacaktır" diye konuştu.

Sütci, aslında dün farklı meslek gruplarından dört kadın arkadaşıyla başvuru yapmayı planladıklarını ancak müsait olamadıklarını, gelecek günlerde onların da başvuruda bulunacaklarını söyledi.
 

"ASKERE KAYDOLMAK İÇİN GELDİM, KORUCU DA OLURUM"


Sütci, gazetecilere de gösterdiği dilekçesinde, "Ben Songül Sütci, 1973 doğumluyum. Burdurluyum. Askerimin, polisimin 24 saat yanındayım. Askere kaydolmak için geldim, korucu da olurum. Saygılarımla bilgilerinize sunarım." ifadelerini kullandı.

AA
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son Dakika...Suriye’de bulunan PYD/PKK’lılar ateş açtı! 1 asker yaralı

Son Dakika...Suriye’de bulunan PYD/PKK’lılar ateş açtı! 1 asker yaralı
HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkında soruşturma

HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkında soruşturma
Sivil uçuşların Afrin Operasyonu'ndan etkilenmemesi için önlem alındı

Sivil uçuşların Afrin Operasyonu'ndan etkilenmemesi için önlem alındı
Dmitriy Peskov: Ecevit muhteşem bir politikacıydı

Dmitriy Peskov: Ecevit muhteşem bir politikacıydı
Son Dakika...Ümit Kocasakal'ın ardından Muharrem İnce de CHP Genel Başkanlığına aday oldu

Son Dakika...Ümit Kocasakal'ın ardından Muharrem İnce de CHP Genel Başkanlığına aday oldu
AK Parti'de İstanbul için sürpriz isim

AK Parti'de İstanbul için sürpriz isim
Kilis ve Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2 günde 19 roket atıldı!

Kilis ve Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2 günde 19 roket atıldı!
Terör örgütü YPG'nin sözde komutanı: Rusya Kürtlere ihanet etti

Terör örgütü YPG'nin sözde komutanı: Rusya Kürtlere ihanet etti
Afrin'den sonra İdlib'de son dakika gelişmesi...

Afrin'den sonra İdlib'de son dakika gelişmesi...
Sivas'ta kar geçit vermiyor! 59 köy yolu ulaşıma kapandı

Sivas'ta kar geçit vermiyor! 59 köy yolu ulaşıma kapandı
Alev alan mutfak tüpünü 4'üncü kattan aşağı attı

Alev alan mutfak tüpünü 4'üncü kattan aşağı attı