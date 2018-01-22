Burdur'da Zeytin Dalı Harekatı'na kadın desteği

"ASKERİN POLİSİN BAŞI AĞRISA BENİM CANIM YANAR"

"ASKERE KAYDOLMAK İÇİN GELDİM, KORUCU DA OLURUM"

Nazlı Erdol

'da 45 yaşındaki, ""na katılmak istediğini belirterek bir dilekçeylene başvurdu.Özel güvenlik görevlisi olan, Burdur Askerlik Şubesi'ne gelerek dilekçe verdi. Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Sütci, "Şu an çalışmıyorum. Burdur'da bir kadın olarak ben de askerimizin, polisimizin yanındayım. Askerlik vasıflarını taşıyorum, çağrılmayı bekliyorum. Bir 'Alo' demeleri yeterli." dedi.Songül Sütci, özellikle ""na katılmak için başvurduğunu belirterek "Askerin polisin başı ağrısa benim canım yanar. Eğer kabul görürse böyle bir harekata katılmak benim için onur olacaktır" diye konuştu.Sütci, aslında dün farklı meslek gruplarından dört kadın arkadaşıyla başvuru yapmayı planladıklarını ancak müsait olamadıklarını, gelecek günlerde onların da başvuruda bulunacaklarını söyledi.Sütci, gazetecilere de gösterdiği dilekçesinde, "Ben Songül Sütci, 1973 doğumluyum. Burdurluyum. Askerimin, polisimin 24 saat yanındayım. Askere kaydolmak için geldim, korucu da olurum. Saygılarımla bilgilerinize sunarım." ifadelerini kullandı.