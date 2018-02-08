Burdur Valiliği'nden alkol yasağı



YASAK HANGİ DURUMLARDA GEÇERLİ?



KABAHATLER KANUNUNA GÖRE CEZALANDIRILACAK

Gizem Yetil

’ın imzasıyla yayımlanan kararda, il sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kamu esenliğinin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesinin amaçlandığı belirtildi.Uygulanacak cezai hükümlerin de paylaşıldığı kararda, kamunun istifadesine açık park, bahçe ve üzerinde tesis bulunmayan açık alanlarda, meskun mahallerde, kara yollarında, umuma mahsus yerlerde veya umumun istifadesine sunulan piknik ve ören yeri gibi alanlarda, gar, otogar, meydan, cadde, sokak, tarihi ve kültürel mekanlarda, ibadethaneler ile terk edilip kullanılmayan yapılar, inşaatlar, banka ATM’leri, köprü altları, mezarlıklar, gezinti yerleri gibi yerler ile nerede park halinde olduğuna bakılmaksızın her türlü aracın içerisinde çevreyi rahatsız edecek şekilde ve açıkta alkol içilmesinin yasaklandığı bildirildi.Belirlenen alanlarda alkol tüketenler hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 66. Maddesindeki "İl Genel Kurulu veya İl İdare Kurulları yahut en büyük mülkiye amirleri tarafından kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz ve usulen tebliğ veya ilan olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhaliyet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenler mahalli mülki amir tarafından Kabahatler Kanununa göre cezalandırılır" hükmü çerçevesinde yasal işlem yapılacağı aktarıldı.