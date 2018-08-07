Burdur'da feci kaza: 5 yaralı
Burdur'un Karamanlı ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1’i bebek, 1’i çocuk 5 kişi yaralandı.
Burdur’dan Tefenni istikametine giden Mevlüt Öner’in kullandığı 45 UV 515 plakalı otomobil, saat 06.00 sıralarında yoğun sis nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü yara almazken, otomobilde bulunan İsa Türten (32), Emine Türten (31), Azra Nur Türten (7), Mert Kaan Türten (1) ve Hatice Öner (39) çeşitli yerlerinden yaralandı. Ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi’ne götürülen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.
DHA