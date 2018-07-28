Hamamın odun deposunda yangın! Güçlükle söndürüldü

Burdur'da bugün öğle saatlerinde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi hamam sahibi İsmail Baltacı yaptı ve itfaiyeye haber verdi.

Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangının çevre evlere sıçramasını önlemek için yoğun çaba harcadı. Söndürülen yangın maddi hasara neden oldu.

'HAMAMDA KİMSE YOKTU'

Hamam içerisinde kimse bulunmadığını söyleyen İsmail Baltacı, "Çocuklar gelip 'İsmail amca duman çıkıyor' dedi. Odun deposundaki odunlar alttan tutuşmuş. Hortumu açıp ilk müdahaleyi yaptım ve itfaiyeye haber verdim. Yangının neden çıktığını bilmiyorum. Yaklaşık 4- 5 ton odun vardı" dedi.