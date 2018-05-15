Burdur Yeşilova'da polis, uyuşturucu madde imalathanesi olarak kullanıldığı belirlenen bir eve önceki gün gece operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramalarda Hint keneviri yetiştirmek için havalandırma, aydınlatma ve ısıtma sistemlerinin kurulu olduğu bir sistem içerisinde 50 kök Hint keneviri, 16 ayrı özel üretim Hint keneviri tohumu, 7 sentetik uyuşturucu hap ile uyuşturucu madde imalatında kullanılan birçok kimyevi madde ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan E.A., sevk edildiği savcılıkta tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.





DHA