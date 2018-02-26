'Burgazada aile hekimi eşini temizlikçi olarak işe aldı' iddiası

Burgazada Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli Doktor N.D. karısını temizlik işçisi olarak kuruma aldı. Ancak doktorun eşi merkeze gelmeyince şikayetler arttı,inceleme başlatıldı

'Burgazada aile hekimi eşini temizlikçi olarak işe aldı' iddiası
Burgazada Aile Sağlığı Merkezi’nin tek doktoru olan N.D. hakkında bölge halkı tarafından İl Sağlık Müdürlüğü’ne şikayet yapıldı. Söz konusu şikayetlerde vatandaşlar gerekli hizmeti alamadıklarını, kliniğin ise hijyenik olmadığını belirtti. İddialara göre Dr. N.D. eşini sigortalı temizlik işçisi olarak gösterdi ancak eşi merkeze gelerek bir kez bile temizlik yapmadı. 
 

"TEMİZLİĞİ BEN YAPIYORUM"

 
Vatan'dan Esra Can Sinav'ın haberine göre; İddialar üzerine konuşan N.D. eşinin şuanda hamile olduğu için gelmediğini, ancak sigortasını kendi ödediği için prosedürlere aykırı bir durum olmadığını söyledi. N.D., ‘Temizliği haftada bir gün ben yapıyorum. Kliniğin temiz olmadığı ve benim görevimi aksattığım yönündeki iddialar doğru değil’ dedi. 
 

İNCELEME BAŞLATILDI 
 

Vatandaşların Adalar İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne yaptığı şikayetler üzerine yetkililer inceleme başlattı. N.D.’nin eşini sigortalı işçi olarak göstermesinin mevzuata aykırı olmadığını belirten yetkililer şunları söyledi: Sağlık Bakanlığı, Aile Sağlığı Merkezleri’ne cari gider adı altında ödeme yapar. Merkezin ısınmadan personel çalışanına kadar olan ödemeleri bu kalem altında yapılır. Bize gelen şikayetlerde temizlik, ısınma ve hizmet kapsamında sorunlar olduğu iletildi. Şuanda denetimler devam ediyor. Soruşturma sonunda gerekli işlemler yapılacaktır


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Konya'da vatandaşlar hırsızı önce dövdü, sonra polise teslim etti

Konya'da vatandaşlar hırsızı önce dövdü, sonra polise teslim etti
Yeğenine kızdı, sosyal medyada çıplak fotoğraflarını paylaştı

Yeğenine kızdı, sosyal medyada çıplak fotoğraflarını paylaştı
Hırsızlar soydukları marketin sahibini silahla vurdu

Hırsızlar soydukları marketin sahibini silahla vurdu
Zonguldak'ta doktoru darbeden uzman çavuş ve arkadaşı tutuklandı

Zonguldak'ta doktoru darbeden uzman çavuş ve arkadaşı tutuklandı

Hırsızlık yaptıktan sonra kavgaya karışınca yakalandı

Hırsızlık yaptıktan sonra kavgaya karışınca yakalandı
Bakanlık’tan

Bakanlık’tan "Dehşet çiftliği" haberine ilişkin açıklama
Ahıra saldıran kurtlar 49 keçiyi telef etti

Ahıra saldıran kurtlar 49 keçiyi telef etti
Küçük kızlara cinsel istismar yapılan kaz çiftliğinin görüntüleri ortaya çıktı

Küçük kızlara cinsel istismar yapılan kaz çiftliğinin görüntüleri ortaya çıktı
Aydın'da mont hırsızı kadın güvenlik kamerasına yakalandı

Aydın'da mont hırsızı kadın güvenlik kamerasına yakalandı
Anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü

Anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü
Mardin'de kuzeniyle evlendirilmeye çalışılan kız çocuğu operasyonla kurtarıldı

Mardin'de kuzeniyle evlendirilmeye çalışılan kız çocuğu operasyonla kurtarıldı