'Burgazada aile hekimi eşini temizlikçi olarak işe aldı' iddiası

"TEMİZLİĞİ BEN YAPIYORUM"

İNCELEME BAŞLATILDI



Adem Özdoğan

Burgazada Aile Sağlığı Merkezi’nin tek doktoru olan N.D. hakkında bölge halkı tarafından İl Sağlık Müdürlüğü’ne şikayet yapıldı. Söz konusu şikayetlerde vatandaşlar gerekli hizmeti alamadıklarını, kliniğin ise hijyenik olmadığını belirtti. İddialara göre Dr. N.D. eşini sigortalı temizlik işçisi olarak gösterdi ancak eşi merkeze gelerek bir kez bile temizlik yapmadı.Vatan'dan Esra Can Sinav'ın haberine göre; İddialar üzerine konuşan N.D. eşinin şuanda hamile olduğu için gelmediğini, ancak sigortasını kendi ödediği için prosedürlere aykırı bir durum olmadığını söyledi. N.D., ‘Temizliği haftada bir gün ben yapıyorum. Kliniğin temiz olmadığı ve benim görevimi aksattığım yönündeki iddialar doğru değil’ dedi.Vatandaşların Adalar İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne yaptığı şikayetler üzerine yetkililer inceleme başlattı. N.D.’nin eşini sigortalı işçi olarak göstermesinin mevzuata aykırı olmadığını belirten yetkililer şunları söyledi: Sağlık Bakanlığı, Aile Sağlığı Merkezleri’ne cari gider adı altında ödeme yapar. Merkezin ısınmadan personel çalışanına kadar olan ödemeleri bu kalem altında yapılır. Bize gelen şikayetlerde temizlik, ısınma ve hizmet kapsamında sorunlar olduğu iletildi. Şuanda denetimler devam ediyor. Soruşturma sonunda gerekli işlemler yapılacaktır