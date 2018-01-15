Burhan Doğançay'ın tablosu 850 bin liraya satıldı

BURHAN DOĞANÇAY'IN ESERİ 850 BİN LİRAYA ALICI BULDU

MONA, 750 BİN LİRAYA SATILDI

BURHAN DOĞANÇAY KİMDİR?

Mine Bozkurt

Önemli koleksiyonlardan derlenmiş 222 eser, 42. Beyaz Çağdaş ve Modern Sanat Müzayedesi'nde satışa sunuldu.Türk çağdaş sanatının usta isimlerinden Burhan Doğançay'ın "" eseri, vergiler ve masrafları hariç 850 bin liraya alıcı buldu.Sanatçının 1974 tarihli tablosu, sanatseverler tarafından büyük ilgi gören "Hücum" ve "Kurdela" serilerinin her ikisinin de özelliklerini taşıması ve görkemli kompozisyonuyla dikkati çekiyor.Türk çağdaş sanatının öncülerinden ressam Fahrelnisa Zeid'e ait "" adlı yağlıboya tablo ise 750 bin liradan satıldı.Eser, Tate Modern'de geçen yaz retrospektif sergisi açılan ilk Türk sanatçı'in, komşusu ve hayatının son döneminde en yakın arkadaşlarından'ı yansıtıyor.Yaklaşık 130 sanatçının eserinin satışa sunulduğu müzayedede, Zeid'in az sayıda erkek çocuk portrelerinden biri olan ve bir öğrencisinin oğlunu resmettiği "Naughty Boy (Nasser)" isimli eseri ise 600 bin liraya yeni sahibinin oldu.Burhan Doğançay, 11 Eylül 1929 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. İlk sanat eğitimini, ressam babası Adil Doğançay ve diğer bir ressam Arif Kaptan'dan almıştır.1950 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra; 1950 ile 1955 yılları arasında Fransa'daki Académie de la Grande Chaumière'de sanat kurslarına katılmış ve 1953 yılında Paris Üniversitesi'nde iktisat konusunda doktora yapmıştır.Bu dönemde, resim çalışmalarına devam etmiş ve eserlerini birkaç karma sergide sunmuştur. Daha sonra; 1970'li yıllarda fotoğrafçılığa başlamış ve dünya çapındaki bütün şehir duvarlarını çekmeye girişmiştir.Kasım 2009'da, yaptığı tablolardan Mavi Senfoni, Yıldız Holding yöneticisi Murat Ülker tarafından 2,2 milyon TL'ye alınmıştır.Ayrıca; Doğançay, gençlik yıllarında Gençlerbirliği'nde futbol oynamıştır.