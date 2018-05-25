Burhan Kuzu: Hiçbir kırgınlığım yok

AK Parti, 24 Haziran seçimleri milletvekili adaylarını Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen bir tören ile tanıttı. 24 Haziran seçimlerinde yeniden aday gösterilmediği halde aday tanıtım törenine katıldığı için eleştirilen Burhan Kuzu, bunlara cevap verdi.

"KÜSKÜNLÜĞÜM YOK"

Burhan Kuzu, “Aday gösterilmediğim için hiçbir kırgınlığım, küskünlüğüm yok. Ben bir dava ve misyon adamıyım. Partime ve ülkeme hizmete aynen devam edeceğim. Durmak yok yola devam” dedi.



