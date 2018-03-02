Burkina Faso'da Fransa Büyükelçiliği saldırı altında

Afrika ülkesinin başkenti Ouagadougou'da patlayan bombaların ardından silah sesleri duyuluyor. Şehir merkezindeki Fransa Büyükelçiliği, İçişleri Bakanlığı ve BM temsilciği saldırı altında. Resmi açıklama yapan Fransa Büyükelçisi, vatandaşlarından bulundukları yerde saklanmalarını istedi.
 

02 Mart 2018, Cuma 15:15
Burkina Faso'da Fransa Büyükelçiliği saldırı altında
Afrika ülkesinin başkenti Ouagadougou'da patlayan bombaların ardından silah sesleri duyuluyor. Şehir merkezindeki Fransa Büyükelçiliği, İçişleri Bakanlığı ve BM temsilciği saldırı altında. Resmi açıklama yapan Fransa Büyükelçisi, vatandaşlarından bulundukları yerde saklanmalarını istedi.

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'nun başkenti Ouagadougou terör saldırısına hedef oldu.

Patlayan bombanın ardından başkentteki Fransa Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı düzenlendi. Görgü tanıkları, saldırganların maske taktığını bildiriyor.


Fransa Büyükelçiliği, Facebook hesabından yaptığı resmi açıklamayla elçilik binası ve Fransız Enstitüsü'nün saldırı altında olduklarını doğruladı. Resmi açıklamada, Fransız vatandaşlarının bulundukları yerde saklanmaları istendi.

Teröristerin şehir merkezinde hedef aldığı yerler arasında İçişleri Bakanlığı binası ve Birleşmiş Milletler temsilciliği de var.

Sosyal medyada paylaşılan ilk fotoğraflarda, gökyüzüne yoğun siyah duman yükseldiği görülüyor.


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