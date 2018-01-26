Bursa'da apartman yöneticisi köpeği için şikayeti gelen 2 kişiyi öldürdü

Ali Çelik olay yerinde hayatını kaybetti.

Hilmi Şen kurtarılamadı.

Serap Belovacıklı

Olay, dün gece saatlerinde, Güzelyalı Mahallesi’nde meydana geldi. Kayınpederi emekli Hilmi Şen (55) ile beraber yaşayan 1 çocuk babası, gıda sektörü çalışanı Ali Çelik (33), iddiaya göre, apartman yöneticisi Murat K.’nin (38) alt kattaki dairesine geldi. Çelik, Murat K.’ye havlayan köpeğinin çevreyi rahatsız ettiğini belirterek, "Sitenin bahçesinde bulunan köpeğiniz, sürekli havlıyor. Küçük olan çocuğum, evde korkudan uyuyamıyor. Bir çözüm bulun" dedi. Bu sırada, ikili arasında tartışma çıktı ve kısa sürede kavgaya dönüştü. Murat K., Ali Çelik ve kavga seslerini duyup, alt kata inen Hilmi Şen’i bulundurma ruhsatlı tabancasıyla vurdu.Çelik, olay yerinde yaşamını yitirirken, Şen ise komşuların çağırdığı ambulansla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Şen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olay sırasında, aynı kattan geçen apartman sakini H.U. da kendisine isabet eden kurşunla yaralandı. Ali Çelik ile Hilmi Şen’in cenazelerinin Bursa’da toprağa verileceği belirtildi.Apartman yöneticisi Murat K. ise olayın ardından Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Murat K.’nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.