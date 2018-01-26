Bursa'da apartman yöneticisi köpeği için şikayeti gelen 2 kişiyi öldürdü

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, apartman yöneticisi Murat K. ile havlayan köpeğinden şikayetçi olup, kapısına gelen bina sakini Ali Çelik arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Murat K., Ali Çelik ile sesleri duyup, daireye gelen kayınpederi Hilmi Şen’i tabancasıyla vurarak, öldürdü. Olay sırasında kurşunun isabet ettiği apartman sakini H.U. ise yaralandı.

Bursa'da apartman yöneticisi köpeği için şikayeti gelen 2 kişiyi öldürdü
Olay, dün gece saatlerinde, Güzelyalı Mahallesi’nde meydana geldi. Kayınpederi emekli Hilmi Şen (55) ile beraber yaşayan 1 çocuk babası, gıda sektörü çalışanı Ali Çelik (33), iddiaya göre, apartman yöneticisi Murat K.’nin (38) alt kattaki dairesine geldi. Çelik, Murat K.’ye havlayan köpeğinin çevreyi rahatsız ettiğini belirterek, "Sitenin bahçesinde bulunan köpeğiniz, sürekli havlıyor. Küçük olan çocuğum, evde korkudan uyuyamıyor. Bir çözüm bulun" dedi. Bu sırada, ikili arasında tartışma çıktı ve kısa sürede kavgaya dönüştü. Murat K., Ali Çelik ve kavga seslerini duyup, alt kata inen Hilmi Şen’i bulundurma ruhsatlı tabancasıyla vurdu.


Ali Çelik olay yerinde hayatını kaybetti. 

Çelik, olay yerinde yaşamını yitirirken, Şen ise komşuların çağırdığı ambulansla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Şen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olay sırasında, aynı kattan geçen apartman sakini H.U. da kendisine isabet eden kurşunla yaralandı. Ali Çelik ile Hilmi Şen’in cenazelerinin Bursa’da toprağa verileceği belirtildi.


Hilmi Şen kurtarılamadı. 

Apartman yöneticisi Murat K. ise olayın ardından Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Murat K.’nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
 


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