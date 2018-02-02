Bursa'da ATM kullanmayı bilmeyen kadını dolandırırken kameralara yakalandı

685 LİRAYI GİZLİCE ALDI

TUTUKLANDI

Erdinç Şahin

Bursa'nın Heykel semtinde meydana gelen olayda, E.P, emekli maaşını çekmek için ATM’ye geldi. ATM kullanmayı bilmeyen yaşlı kadın, sırada bulunan ve düzgün giyimli olduğunu fark ettiği Güray E'den yardım istedi.Güray E, yaşlı kadının banka kartını alarak şifresini girdi ve hesabındaki bin 685 lira parayı çekti. Güray E., E.P.’ye kartını geri vererek, hesabında para olmadığını, banka görevlilerinden bilgi alması gerektiğini söyledi. E.P.’yi bankaya yönlendirdikten sonra ATM’nin para kasasından parayı alan Güray E. olay yerinden uzaklaştı.Banka görevlilerinden hesabından para çekildiğini öğrenen E.P. polise müracaat etti. Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden eşkali belirlenen Güray E.’nin kimlik bilgilerine ulaşarak kişiyi gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Güray E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.