Yeme & İçme Etkinlik Kültür Sanat Sinema Doğa Seyahat Müzik Kitap

Bursa'da ATM kullanmayı bilmeyen kadını dolandırırken kameralara yakalandı

Bursa’da emekli maaşını çekmek için ATM’ye giden, fakat kullanmayı bilmediği için sırada bekleyen bir adamdan yardım isteyen kadın, bin 685 lira dolandırıldı. Yakalanan dolandırıcı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'da ATM kullanmayı bilmeyen kadını dolandırırken kameralara yakalandı
Bursa'nın Heykel semtinde meydana gelen olayda, E.P, emekli maaşını çekmek için ATM’ye geldi. ATM kullanmayı bilmeyen yaşlı kadın, sırada bulunan ve düzgün giyimli olduğunu fark ettiği Güray E'den yardım istedi.
 

685 LİRAYI GİZLİCE ALDI


Güray E, yaşlı kadının banka kartını alarak şifresini girdi ve hesabındaki bin 685 lira parayı çekti. Güray E., E.P.’ye kartını geri vererek, hesabında para olmadığını, banka görevlilerinden bilgi alması gerektiğini söyledi. E.P.’yi bankaya yönlendirdikten sonra ATM’nin para kasasından parayı alan Güray E. olay yerinden uzaklaştı.
 

TUTUKLANDI


Banka görevlilerinden hesabından para çekildiğini öğrenen E.P. polise müracaat etti. Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden eşkali belirlenen Güray E.’nin kimlik bilgilerine ulaşarak kişiyi gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Güray E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Çin, depremleri uzaydan takip edecek

Çin, depremleri uzaydan takip edecek
Felçli annesine bakabilmek için okulu bıraktı

Felçli annesine bakabilmek için okulu bıraktı
Bayburt merkezine inen kurt yakalandı

Bayburt merkezine inen kurt yakalandı
Bodrum'da deniz çekildi, balıkçı tekneleri karaya oturdu

Bodrum'da deniz çekildi, balıkçı tekneleri karaya oturdu
Trafik cezası yiyince aydınlatma direğine çıktı

Trafik cezası yiyince aydınlatma direğine çıktı
Hastanede 'pembe kod' olayı! Bebek kurtarıldı

Hastanede 'pembe kod' olayı! Bebek kurtarıldı
Şişli'de kaza: Yerde yatan kardeşine sarılıp yardım bekledi

Şişli'de kaza: Yerde yatan kardeşine sarılıp yardım bekledi
2017'de 400 bin kişi Kristal Teras'a koştu

2017'de 400 bin kişi Kristal Teras'a koştu
İşte Kuyu köpeğin son hali

İşte Kuyu köpeğin son hali
YouTube'u telefondan izleyenlere çok önemli uyarı

YouTube'u telefondan izleyenlere çok önemli uyarı
Erciyes'te nefes kesen çığ tatbikatı

Erciyes'te nefes kesen çığ tatbikatı