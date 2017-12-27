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Bursa'da bin 100 polisle Huzur Operasyonu

Bursa Emniyet Müdürlüğü, il genelinde huzur ve güven ortamının devamı için bin 100 polisin katılımı ile asayiş uygulaması gerçekleştirdi

27 Aralık 2017, Çarşamba 01:45
Bursa'da bin 100 polisle Huzur Operasyonu
İl Emniyet Müdürü Osman Ak’ın talimatıyla başlatılan "Huzur Operasyonu", merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde 30 mahallede sabit nokta ve umuma açık yerlerde gerçekleştirildi.

Uygulamaya, Özel Harekat, Asayiş, Narkotik Şube Müdürlükleri ile Asayiş Ekipler, Motosikletli Polis Timleri, Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma, Ahlak Büro Amirliklerine bağlı bin 100 personel katıldı.

Gruplara ayrılan ekipler, şüpheli gördükleri çok sayıda kişinin üst aramasını yaptı, kimliklerini sorguladı. Şüpheli araçları durdurarak arama yapan ekipler, kontrollerini umuma açık alanlarda sürdürdü.

EMNİYET MÜDÜRÜ ÇOCUKLARLA SOHBET ETTİ


İl Emniyet Müdürü Ak, operasyon yapılan bölgeleri yerinde denetledi. Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi’ne gelen Ak, mahalle sakinleriyle sohbet ederek çocuklara hediyeler verdi.

Bir kahvehanede vatandaşlarla sohbet eden Ak, "uyuşturucuya savaş açtıklarını" söyledi. Uyuşturucunun üstesinden tek başına polis olarak gelemeyeceklerini belirten Ak, "Sizlerin de desteğiyle bu noktaya geleceğiz. Çok güzel noktalara geldik ama bu yeterli değil. Kökünü kazıyacağız. Hep beraber bu mikrobu kazıyacağız. Artık bunu Türkiye’nin gündeminden düşüreceğiz. Terörle mücadeleyi nasıl belli bir noktaya getirdiysek bunu da öyle yapacağız." diye konuştu.
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