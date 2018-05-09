Bursa'da bir adam tartıştığı karısını vurarak öldürdü

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 4 çocuk annesi kadın, tartıştığı eşi tarafından başından vurularak öldürüldü

Bursa'da bir adam tartıştığı karısını vurarak öldürdü
Olay, Karacabey ilçesi Saadet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 yıllık evli olan Erkan A. ile eşi Gonca A. arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Erkan A., tabancası ile Gonca A.'nın başına ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, Karacabey Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olan 4 çocuk annesi Gonca A. daha sonra Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. 

Gonca A. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Erkan A. polis tarafından gözaltına alındı. 

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. 


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