Bursa'da çatı üzerine uçtu hayatını ders kitapları kurtardı

Bursa'da sabah saatlerinde etkili olan şiddetli lodos nedeniyle okulun hemen yanında 4 katlı bir iş yerinin metal çatısı uçarak okulun bahçesine düştü.
Yıldırım ilçesinde bulunan Naz Özdilek İlkokulu
'nun bahçesinde sınıfına gitmek için yürüyen 4. sınıf öğrencisi Elif Gülzade Akbaba,
metal çatıdan kopan parçanın sırtına gelmesiyle yaralandı.
Yaralı öğrenci sağlık ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne
kaldırıldı. Küçük kızın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, metal çatının Elif Gülzade Akbaba'nın sırttına düştüğü ve içerisinde ders kitabı dolu olan sırt çantasının koruduğu bildirildi.
Erdinç Şahin