Bursa'da çatı üzerine uçtu hayatını ders kitapları kurtardı

Erdinç Şahin

Bursa'da sabah saatlerinde etkili olan şiddetli lodos nedeniyle okulun hemen yanında 4 katlı bir iş yerinin metal çatısı uçarak okulun bahçesine düştü.Yıldırım ilçesinde bulunan'nun bahçesinde sınıfına gitmek için yürüyen 4. sınıf öğrencisimetal çatıdan kopan parçanın sırtına gelmesiyle yaralandı.Yaralı öğrenci sağlık ekipleri tarafındankaldırıldı. Küçük kızın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, metal çatının Elif Gülzade Akbaba'nın sırttına düştüğü ve içerisinde ders kitabı dolu olan sırt çantasının koruduğu bildirildi.