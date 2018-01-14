Bursa'da engelli kadını otobüse almayan şoföre ceza

’GAZA BASIP, GİDİYORLAR’



’YARDIM DEĞİL, EMPATİ BEKLİYORUM’

’SENİNLE UĞRAŞMAK ZORUNDA DEĞİLİM’

İşte o görüntüler:

ŞOFÖRE CEZA VERİLDİ

'DAHA DUYARLI OLMALARINI BEKLİYORUZ'

Adem Özdoğan

Bursa'nın Merkez Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde oturan Necla D., geçirdiği sistemik lupus eritamatozus (SLE) olarak bilinen kas hastalığı nedeniyle 2 yıl önce tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kaldı. Haftanın 2 günü tedavi için B46 hat numaralı özel halk otobüsüyle Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne gitmesi gereken Necla D., otobüs şoförlerinin kendisini almadan duraktan ayrılmalarından yakındı.Yaşadıklarını anlatan Necla D., şoförlerin kendisini görmezden gelip, duraktan ayrıldıklarını söyledi. Yüzde 83 engelli olduğunu söyleyen Necla D., kullandığı hattın özel halk otobüsü şoförlerinin engelli rampasını açmadığını ileri sürdü. Necla D., "Hastalığım gereği ömür boyu tedavi görmek zorundayım. Tedavilerim için haftada 2 gün oturduğum semt olan Hürriyet’ten Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne B46 hat numaralı özel halk otobüsünün kullanarak yolculuk yapıyorum. Ne yazık ki B46 şoförleri, duraktaki yolcuları aldıktan sonra engellilerin tekerlekli sandalye ile binebilmesi için gerekli olan engelli rampasını açmıyorlar. Engelli rampasının açılabileceği mesafede durağa yaklaşmıyorlar. Ben rica ettiğim zaman da gaza basıp, gidiyorlar. Beni defalarca hastane durağında ve Hürriyet durağında bıraktılar. 30 dakika kadar otobüsü bekliyorum. Gelen otobüs engellilerin binmesi için uygun değilse bir 30 dakika daha beklemek zorunda kalıyorum. Gelen otobüsün şoförü, beni almadan gidiyor. Ben de otobüsün arkasından çaresizce bakıyorum. Bu konuda defalarca BURULAŞ ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne şikayetlerde bulundum. Bunu yapan otobüslerin plakalarını ve duraktan geçiş saatlerini bildirdim. Yaşadıklarımı anlatan dilekçeler yazdım. Ne yazık ki hiçbirinden sonuç alamadım" diye konuştu."Bugün, öğleden sonra hastaneye gitmek için yola çıktım ve durakta otobüsü beklemeye başladım. Durakta bekleyen bir kadın yardıma ihtiyacım olup, olmadığını sordu. Ben de engelli rampasının açılması halinde tekerlekli sandalye ile binip, hastaneye gidebileceğimi, başka bir yardıma da ihtiyacım olmadığını belirttim. Otobüs geldi, yolcular bindi. Benim binmem için ihtiyaç olan mesafeden çok daha ileride durduğu için şoföre seslenerek, biraz daha kaldırıma yaklaşmasını ve engelliler için olan rampayı açmasını rica ettim. Şoför, biraz daha yaklaştı; ancak gene rampa mesafesinde değildi. Bu esnada, yaklaşık 1 dakika zaman geçti ve şoför kapıları kapatıp, duraktan ayrıldı. Beni otobüse almadan gittiklerinde ne hissettiklerini ve ne düşündüklerini gerçekten çok merak ediyorum. Bu sorun, sadece benim sorunum değil; tüm engellilerin sorunudur. Her insan, engelli adayıdır. İki sene önceye kadar ben de engelli değildim. İnsanlardan destek ya da yardımdan ziyade empati ve anlayış bekliyorum."Otobüse binmekle sorunlarının bitmediğini ve otobüs şoförleriyle sık sık tartışmalar yaşadığını da söyleyen Necla D., "B46 numaralı otobüsün şoförleriyle defalarca tartıştım. Şoförlerden biri, otobüsteki tüm yolcuların gözü önünde ’Zaten otobüse bedava biniyorsun, bir de seninle uğraşmak zorunda değilim’ dedi. Tüm yolcuların karşısında onurumu kırıp, beni rencide etti. Bu şoförlerin neredeyse tamamı ile tartıştım" dedi.Necla D.’nin iddia ettiği sorun üzerine söz konusu durağa giden DHA muhabiri, B46 hat numaralı otobüsü ve durakta yaşananları görüntüledi. Durağa gelip, kaldırıma uzakta duran otobüs şoförü, yolcuları aldı. Daha sonra Necla D., otobüs şoföründen kapıdaki engelliler için olan rampayı açmasını istedi. Şoför, Necla D.’nin talebini dikkate almadan duraktan ayrıldı. Bu anları da anlatan Necla D., "Görüntülediğiniz olayı ben, o kadar sık yaşıyorum ki otobüs durağa geliyor. Kendimi gösteriyorum. Yolcularını alıyor, görüldüğü gibi. ’Lütfen biraz yaklaşın ve rampayı açın, otobüse binebileyim’ şeklinde rica ediyorum. ’Ben seni almak zorunda değilim’ gibi sözler söyleyerek, gaza basıp, gidiyorlar" diye konuştu.AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun'un, kendisi gibi bedensel engelli bir kadının tekerlekli sandalyesiyle duraktan özel halk otobüsüne alınmamasını sosyal medyadan öğrenmesi üzerine başlattığı girişim sonuç verdi. Karaburun'un durumu bildirdiği Büyükşehir Belediyesi, ilgili şoföre ceza uyguladı.Geçirdiği trafik kazası sonucu omurilik felci olan ve tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kalan Milletvekili Karaburun, akülü sandalyesiyle durakta beklerken özel halk otobüsüne alınmayan bedensel engelli Necla D'nin durumundan sosyal medya aracılığıyla haberdar oldu.Karaburun, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bursa'da durakta otobüs bekleyen engelli bir kadının soğuk havada özel halk otobüsüne alınmamasıyla ilgili görüntüler yüreğimizi sızlattı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a konuyu ilettim. Kendisi Burulaş Genel Müdürümüze araştırma yapılması için talimat verdi." ifadelerine yer verdi.Aktaş'ın kamuoyunun vicdanını sızlatan bu acı olay için gereğini yapacağından şüphesinin olmadığını belirten Karaburun, paylaşımlarında şunları kaydetti:"Kendisinin engellilerimize olan ilgisine yakından şahidiz. Özellikle halk otobüsü şoförlerimizin şehit yakınları, gazilerimiz, engellilerimiz, kadınlarımız, hamile vatandaşlarımız ve yaşlılarımız gibi böylesine hassas konularda daha duyarlı olmalarını bekliyoruz. Hiçbir engelli kardeşimizin bir otobüsün arkasından böyle çaresizce bakmasına vicdanımız dayanmaz. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a duyarlılığı için engellilerimiz ve Bursalı hemşehrilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum."Aktaş da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, tekerlekli sandalye kullanan engelli kadını almayan özel halk otobüsünün tespit edildiğini belirterek, "Araç tespit edildi. Gerekli cezai müeyyide uygulandı. Ayrıca o esnada durağa park eden araçlara da ceza uygulanıyor. Hiçbir engelli kardeşimizin mağdur olmasına müsaade edemeyiz." ifadelerini kullandı.