Bursa'da feci kaza! Ön camdan fırladı

Bursa’da, Orhangazi- Gemlik Karayolu’nda  kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilde bulunan Gülli Çap (65), ön camdan aracın ön kaputuna fırladı. Ağır yaralanan Çap ve sürücü eşi, hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da feci kaza! Ön camdan fırladı
Kaza, saat 15.30 sıralarında Orhangazi-Bursa Karayolu Karsak Boğazı mevkiinde meydana geldi. Emekli polis memuru Enver Çap yönetimindeki 34 YJ 9982 plakalı otomobil, Orhangazi’den Bursa yönüne seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Yolda zikzaklar çizen otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpışmanın şiddeti ile sürücünün eşi Gülli Çap ön camdan fırladı. Aracının ön kaputunun üstüne düşen Gülli Çap, ağır yaralandı. Sürücü Enver Çap ise araçta sıkıştı.



Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, ön kaputta ağır yaralı halde yatan Gülli Çap’a ilk müdahaleyi yaptı.


Araç içinde sıkışan Enver Çap, eşinin kurtarılmasını izledi. Gülli Çap, müdahalenin ardından sedyeye alındı, eşi ise itfaiye tarafından araçtan çıkarıldı.



Ayakta tedavi edilen Enver Çap, eşinin yanına giderek destek olmaya çalıştı. Ağır yaralı kadın ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
 


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