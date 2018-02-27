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Bursa'da FETÖ operasyonu

Bursa'da FETÖ soruşturması kapsamında, kapatılan bir kreşin yöneticileri ile ByLock kullanıcılarının da aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da FETÖ operasyonu
Bursa'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüte ait kapatılan özel bir kreşin yöneticileri ve ByLock kullanıcılarının da aralarında bulunduğu 4'ü kadın 17 zanlı gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, KHK ile kapatılan FETÖ'ye ait Özel Ufuk Kreşinin yönetici ve öğretmenleri ile ByLock kullanıcılarının da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlılara ait adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda 4'ü kadın 17 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.


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