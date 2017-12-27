Bursa'da güzellik merkezine pompalı tüfekle saldırı

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Olay, Osmangazi'ye bağlı Hocahasan Mahallesi’ndeki bir güzellik merkezinde meydana geldi.Dün gece saat 04.00 sıralarında işyeri önüne ticari bir araçla gelen kimliği belirsiz 3 kişi, önce çevredeki araçları tekmeledi.Ardından biri yanında getirdiği pompalı tüfekle güzellik merkezine ateş açtı. Camı delen saçmalar iş yerinin duvarlarına isabet etti.Sabah saatlerinde işyerini açmak için gelen A.Y, dükkanın camının kurşunlandığını görünce durumu polise bildirdi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, saldırganın bulunması için çalışma başlattı.