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Bursa’da hava kirliliği kritik seviyeye ulaştı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Hava Kalitesi İndeksi’ne göre, Bursa’da hava kirliliği insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek seviyeye ulaştı

Bursa’da hava kirliliği kritik seviyeye ulaştı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Hava Kalitesi İndeksi’ne göre, Bursa’da bugün hava kirliliği insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek seviyeye çıktı.

Kent merkezinde 7 ayrı noktada bulunan indekste, daha önce 70 olarak ölçülen PM10 değeri son ölçümlerle 167’ye çıktı ve 'sağlıksız' kategorisinde yer aldı. İndeks 200’e ulaşırsa 'Kötü', 300’e çıkarsa 'Tehlikeli' kategorilerine geçiliyor.


"CİDDİ SAĞLIK ETKİLERİ SÖZ KONUSU OLABİLİR"


Bakanlığa göre 'sağlıksız' kategorisi, 'Herkes olumsuz sağlık etkileri yaşamaya başlayabilir, hassas gruplar için ciddi sağlık etkileri söz konusu olabilir' uyarısı içeriyor.


KOAH VE ASTIM HASTALIKLARINDA ARTIŞ VAR


Denetlenmeden çalışan sanayi tesislerinin salınımı nedeniyle hava kirliliğinin normal değerlerinin üzerine çıktığını belirten Medicalpark Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ramazan Köylü, Bursa’da akciğer kanseri, KOAH ve astım hastalıklarındaki artışın en büyük nedeninin kentin havasının normalin üzerinde kirli hali olduğunu söyledi.


"VATANDAŞLAR MASKEYLE DOLAŞMAK ZORUNDA KALACAK"


Dr. Köylü, kent merkezinde hava kirliliğinin özellikle yaşlılar, çocuklar ve solunum yolu rahatsızlığı çekenler için tehlikeli düzeyde olduğunu belirtti. Dr. Köylü, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesine (DOSAB) yapılması planlanan termik santralin devreye girmesi durumunda zaten havası kirli olan Bursa’da vatandaşların maskeyle dolaşmak zorunda kalacağını söyledi.

 


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