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Bursa'da iki kişi çatıştı; silah seslerine dışarı çıkan kadın vuruldu

Bursa'da gece yarısı, kavga sırasında ateşlenen silah seslerini duyarak sokağa çıkan Senem Yelegen (43), göğsüne isabet eden kurşunla yaralandı.

28 Ocak 2018, Pazar 11:09
Bursa'da iki kişi çatıştı; silah seslerine dışarı çıkan kadın vuruldu
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi 345. Sokak'ta meydana geldi. Bayram T. ile Ferdi K. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Ferdi K., tabancayla Bayram T.'ye ateş etti. Bayram T. ise av tüfeğiyle karşılık verdi.



Bu sırada silah seslerini duyarak sokağa çıkan Senem Yelegen, göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Yelegen'in yaralandığını gören Ferdi K. ve Bayram T. kaçtı. Senem Yelegen, yakınları tarafından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yelegen'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.



Polis ekipleri, Ferdi K. ile Bayram T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

 


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