Bursa'da iki kişi çatıştı; silah seslerine dışarı çıkan kadın vuruldu

Erdinç Şahin

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi 345. Sokak'ta meydana geldi. Bayram T. ile Ferdi K. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.Kavga sırasındatabancayla'ye ateş etti.ise av tüfeğiyle karşılık verdi.Bu sırada silah seslerini duyarak sokağa çıkangöğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Yelegen'in yaralandığını görenyakınları tarafındankaldırıldı. Yelegen'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.Polis ekipleri, Ferdi K. ile Bayram T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.