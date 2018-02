Bursa'da işlenen cinayetin zanlısı hapishanede hayatını kaybetti

Serap Belovacıklı

25 yaşındaki Hüseyin Koç’un 7 Aralık günü zeytin tarlasında silahla vurularak hayatını kaybetmesinin ardından Can U. tutuklandı. Baba Yaşar U. ve Onur U. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Savcı, Yaşar U. ve oğlu Onur U’nun tutuksuzluk haline itirazı edince, baba-oğul 17 Ocak günü çıkarıldıkları mehkemece cinayet şüphelisi olarak tutuklandı. Baba Yaşar U’nun 26 gündür tutuklu olduğu cezaevinde dün akşam kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti öğrenildi.İddiaya göre olay şöyle oldu: Hüseyin Koç, S.U ile 2 yıldır gönül ilişkisi yaşıyordu. Can U, tesadüfen ablasının cep telefonun da mesajları gördü. Koç’a aynı telefondan ablası adına mesaj atarak Karataş mevkiindeki zeytinlikte buluşma teklif etti. Arkadaşı Eşref C’yi de yanına alarak buluşma noktasına gelen Koç, karşısında U. ailesini gördü. Tartışmanın ardından Can U. silahla Hüseyin Koç’u vurarak öldürdü.