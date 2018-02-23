Bursa'da kahraman doktor yaralıyı hayata döndürdü

KALPTE İKİ BIÇAK DARBESİ



'O ANI HATIRLAMIYORUM'

Kahraman doktor kalbinden bıçaklanan adamı böyle hayata döndürdü

İdil Janet Demiray

Bursa devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kalbinin altından 2 kez bıçaklanmış bir erkek getirildi. Ölüm riski vardı ve hemen ameliyata alınması gerekiyordu. Yaralı ameliyathaneye götürülürken kalbi durdu.Dr. Hüseyin Yenice, hareket halindeki sedyenin üzerine çıkıp kalp masajına başladı.Yaralıyı kalbi çalışır vaziyette ameliyathaneye yetiştiren ve mutlak ölümden kurtaran 32 yaşındaki Acil Tıp Uzmanı Dr. Hüseyin Yenice, “Zamanla yarışıyorduk. Sedyenin üzerine çıktığım anı hatırlamıyorum. Hastayı yaşama döndürdüğümüz için çok mutluyuz” dedi.