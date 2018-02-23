15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Bursa'da kahraman doktor yaralıyı hayata döndürdü

Kalbinden bıçaklanmış erkeğin Bursa Devlet Hastanesi’nde ameliyathaneye götürülürken kalbi durdu. Hareket halindeki sedyenin üzerine çıkan doktor, kalp masajıyla yaralıyı hayata döndürdü ve ameliyathaneye ulaştırdı

Bursa'da kahraman doktor yaralıyı hayata döndürdü

KALPTE İKİ BIÇAK DARBESİ


Bursa devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kalbinin altından 2 kez bıçaklanmış bir erkek getirildi. Ölüm riski vardı ve hemen ameliyata alınması gerekiyordu. Yaralı ameliyathaneye götürülürken kalbi durdu.Dr. Hüseyin Yenice, hareket halindeki sedyenin üzerine çıkıp kalp masajına başladı.


'O ANI HATIRLAMIYORUM'


Yaralıyı kalbi çalışır vaziyette ameliyathaneye yetiştiren ve mutlak ölümden kurtaran 32 yaşındaki Acil Tıp Uzmanı Dr. Hüseyin Yenice, “Zamanla yarışıyorduk. Sedyenin üzerine çıktığım anı hatırlamıyorum. Hastayı yaşama döndürdüğümüz için çok mutluyuz” dedi.

Kahraman doktor kalbinden bıçaklanan adamı böyle hayata döndürdüKahraman doktor kalbinden bıçaklanan adamı böyle hayata döndürdü


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı
Akhisar Devlet Hastanesi'ne suda doğum ünitesi açılıyor

Akhisar Devlet Hastanesi'ne suda doğum ünitesi açılıyor
TSK: 40 araçlık terör konvoyu vuruldu

TSK: 40 araçlık terör konvoyu vuruldu
Abdullah Gül seçimlerde aday olacak mı?

Abdullah Gül seçimlerde aday olacak mı?

Dışişleri Bakanlığı'ndan Hollanda'ya kınama

Dışişleri Bakanlığı'ndan Hollanda'ya kınama
Kışlada yangın: 8 asker dumandan zehirlendi

Kışlada yangın: 8 asker dumandan zehirlendi
Hollanda meclisinin sözde

Hollanda meclisinin sözde "Ermeni soykırımı"nı tanımasına tepkiler
Çocuklara cinsel istismarda cezalar artıyor

Çocuklara cinsel istismarda cezalar artıyor
İsrafın önüne geçip sokak hayvanlarını besliyorlar

İsrafın önüne geçip sokak hayvanlarını besliyorlar
Afrin'e girecek özel harekatçıların görev merkezi görüntülendi

Afrin'e girecek özel harekatçıların görev merkezi görüntülendi
Bunun adı vicdansızlık! Çöpe atılan yumurtalardan civciv çıktı

Bunun adı vicdansızlık! Çöpe atılan yumurtalardan civciv çıktı