Bursa'da komşu kavgası! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Bursa'da bir sokakta yaşanan komşu kavgasında ortalık savaş alanına döndü. Evinden aldığı pompalı tüfekle dehşet saçan zanlı 1 kadını öldürdü, 2 çocuğu da yaraladı. Olaydan sonra kaçan zanlı ve arkadaşı polis tarafından kıskıvrak yakalandı.
 

Bursa'da komşu kavgası! Pompalı tüfekle dehşet saçtı
Olay merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi Şimşek Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aynı sokakta oturan ve aralarında husumet bulunan 2 aile arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile evinden aldığı pompalı tüfekle sokağa çıkan Murtaza E.(51) çevreye ateş açmaya başladı. Murtaza E.'nin ateş açması ile Çimen Ç. (53) kalbine gelen saçmalarla hayatını kaybetti. Yasemin Ç. (5), Faruk Y. (10) isimli iki çocuk ise yaralandı. Yaralılar yakınları tarafından Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yasemin Ç. ile Faruk Y.'nin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan olayın ardından bir otomobile binerek kaçan Murtaza E. ile Kudret E., polis ekipleri ile yaşanan kovalamaca neticesinde yakalanarak gözaltına alındılar. Murtaza E.'nin kısa bir süre önce cezaevinden çıktığı ve çok sayıda sabıka kaydının da olduğu belirtildi. Zanlılar ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülürken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.  


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