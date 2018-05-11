Bursa'da kontrolden çıkan araç takla attı: 2 ölü

Bursa’da otobanda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti

12 Mayıs 2018, Cumartesi 01:02
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Bursa-İstanbul otobanı Gemlik serbest bölge girişinde, Mehmet Yılmaz (40) araç kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle defalarca takla atan araçta bulunan sürücü Mehmet Yılmaz’ın yanı sıra yanında bulunan Murat Yıldız (40) araç içine sıkışarak hayatını kaybetti.


TAKLALAR ATTI


Görgü şahitlerine göre önce bariyere çarpan araç 6-7 takla attıktan sonra yolun girişinde bulunan bariyere çarparak hurdaya döndü.




Kaza yerine kısa sürede gelen itfaiye ve polis ekiplerinin uzun süren çabaları sonucu hayatını kaybeden iki kişi araçtan çıkartılarak morga kaldırıldı.

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