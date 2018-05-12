Bursa'da kontrolden çıkan araç takla attı: 2 ölü



TAKLALAR ATTI

İdil Janet Demiray

Bursa-İstanbul otobanı Gemlik serbest bölge girişinde, Mehmet Yılmaz (40) araç kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı.Çarpmanın etkisiyle defalarca takla atan araçta bulunan sürücü Mehmet Yılmaz’ın yanı sıra yanında bulunan Murat Yıldız (40) araç içine sıkışarak hayatını kaybetti.Görgü şahitlerine göre önce bariyere çarpan araç 6-7 takla attıktan sonra yolun girişinde bulunan bariyere çarparak hurdaya döndü.Kaza yerine kısa sürede gelen itfaiye ve polis ekiplerinin uzun süren çabaları sonucu hayatını kaybeden iki kişi araçtan çıkartılarak morga kaldırıldı.