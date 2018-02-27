Bursa'da korkunç cinayet! Baltayla öldürdüler

Bursa’da bir kişi, başına baltayla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Bursa'da korkunç cinayet! Baltayla öldürdüler
Alınan bilgiye göre, merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesi’ndeki evinde yalnız yaşayan Süleyman Kıran’ın (51) çalıştığı tekstil firmasına gitmemesi üzerine arkadaşları kendisine telefonla ulaşmaya çalıştı.
         
Ulaşamadıkları için evine giden arkadaşları, Kıran’ın evin yanındaki odunluk bölümünde hareketsiz şekilde yerde yattığını gördü ve durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
         
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kıran’ın başına baltayla vurularak öldürüldüğünü belirledi.
         
Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


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