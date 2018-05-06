Bursa'da otomobil ile tır çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı

Can Hakman

Kaza,üzeri'nde 23.50'de meydana geldi. İddiaya göre,istikametine seyreden İsmail Acar idaresindeki 16 ACZ 07 plakalı otomobil ile Bursa istikametine seyreden bir tır çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilde sürücü İsmail Acar, Recep Altın ve Mustafa Koçan hayatını kaybetti, 2'si ağır 3 kişi ise yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelenAcil Sağlık Ekipleri olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralıları'ne kaldırdı.Kazanın ardından tır sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.Hayatını kaybedenlerin cenazeleri incelenmek üzerine'na kaldırılken Jandarma, kaçan tırın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.DHA