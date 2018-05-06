Bursa'da otomobil ile tır çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı

Kaza, Bursa
-Orhaneli Yolu
üzeri Kapıkaya Mevki
'nde 23.50'de meydana geldi. İddiaya göre, Orhaneli
istikametine seyreden İsmail Acar idaresindeki 16 ACZ 07 plakalı otomobil ile Bursa istikametine seyreden bir tır çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilde sürücü İsmail Acar, Recep Altın ve Mustafa Koçan hayatını kaybetti, 2'si ağır 3 kişi ise yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112
Acil Sağlık Ekipleri olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralıları Orhaneli Devlet Hastanesi
'ne kaldırdı.
Kazanın ardından tır sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.
Hayatını kaybedenlerin cenazeleri incelenmek üzerine Adli Tıp Morgu
'na kaldırılken Jandarma, kaçan tırın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.
DHA
Can Hakman