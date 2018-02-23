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Bursa’da pazar günü metro ücretsiz

Başbakan Binali Yıldırım, 25 Şubat Pazar günü saat 15.00’de Fatih Sultan Mehmet (FSM) Bulvarı’ndaki hastane alanında Bursalılarla buluşacak

Bursa’da pazar günü metro ücretsiz
Başbakan Binali Yıldırım’ın Bursa programı kapsamında 25 Şubat Pazar günü 12.00 ile 20.00 saatleri arasında metro seferlerinin ücretsiz olacağı bildirildi.

BURULAŞ’tan yapılan açıklamaya göre; Hamitler/Fethiye ve Beşevler metro istasyonlarından, Başbakan Yıldırım’ın Bursalılarla buluşacağı hastane alanına otobüslerle ring servisleri düzenlenecek. Aynı gün Kent Meydanı ile Heykel arasında sefer yapan T1 tramvay hattı ve İncirli Caddesi ile Cumhuriyet Caddesi Zafer Plaza istikametinde sefer yapan T3 tramvay hattı da saat 16.00’dan sonra hizmet vermeyecek.

BURSA (İHA)


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