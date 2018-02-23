Bursa’da pazar günü metro ücretsiz

Mehmet Nuri Turan

Başbakan Binali Yıldırım’ın Bursa programı kapsamında 25 Şubat Pazar günü 12.00 ile 20.00 saatleri arasında metro seferlerinin ücretsiz olacağı bildirildi.BURULAŞ’tan yapılan açıklamaya göre; Hamitler/Fethiye ve Beşevler metro istasyonlarından, Başbakan Yıldırım’ın Bursalılarla buluşacağı hastane alanına otobüslerle ring servisleri düzenlenecek. Aynı gün Kent Meydanı ile Heykel arasında sefer yapan T1 tramvay hattı ve İncirli Caddesi ile Cumhuriyet Caddesi Zafer Plaza istikametinde sefer yapan T3 tramvay hattı da saat 16.00’dan sonra hizmet vermeyecek.BURSA (İHA)