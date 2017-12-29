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Bursa'da sabah ezanı imsak vaktinde okunacak

23 Aralık tarihinden itibaren Bursa İl Müftülüğü sabah ezanını imsak vaktinde okuma kararı aldı

29 Aralık 2017, Cuma 14:28
Bursa'da sabah ezanı imsak vaktinde okunacak
Sabah namazının ise ezandan 30 dakika sonra kılınacağını ifade eden Bursa İl Müftüsü İzani Turan, “İnsanımız ezan okunmadan namaz kılmıyor. Bunun için çalışan kesiminden öğrencisine kadar bize gelip bu konuda talepte bulunanlar oldu. Camilere gittiğimizde cemaatin az olmasından bunu anladık. Bundan dolayı böyle bir karar alma zarureti ortaya çıktı. İnsanımız işine veya okuluna yetişmek için erkenden camiye geliyor. Namazı kendi başına kılıp gidiyor. Normalde insanımız camiden vazgeçemiyor. Ancak sadece camiye gelme sevabını alıyor. Cemaat sevabından mahrum oluyor. Bu insanlarımızın da cemaat sevabına nail olabilmeleri için yarım saat ezanın okunmasını geriye aldık” dedi.

'19 ŞUBAT 2018 TARİHİNE KADAR GEÇERLİ'

Ramazan ayında ezanları imsak ile birlikte okuttuklarını belirten İzani Turan, “İnsanımız ezanı duyduktan sonra namazını kılıyor. Bu sadece ramazan aylarında geçerli değil, diğer zamanlarda da imsak vaktinde ezan okunacağına dair ruhsattır. Öğretmenlerimiz, memurlarımız, işçilerimiz, saat 08.00’de vazifeye gidiyor. Bu uygulama öncesi insanlarımızın cemaate gelmeleri güç oluyordu. Şu anda 07.00 gibi namaza duruyoruz. 07.30’da en geç namaz bitmiş oluyor” diye konuştu.

İzani Turan, “Ekim ayının sonunda bu kararı almalıydık. Çok isabetli karar olduğunu düşünüyorum. Her yıl bu uygulamayı yapacağız. Önümüzdeki sene kasım ayı itibariyle başlayacağız. Bu uygulamamız 19 Şubat 2018 tarihine kadar geçerlidir. Yaz saati uygulamasının devam etmesinden dolayı çalışan kardeşlerimizin işlerine yetişebilmeleri için böyle bir uygulamaya gidilmiştir” şeklinde konuştu.
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