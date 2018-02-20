Bursa'da uyuşturucu ticareti yapan organize suç örgütü çökertildi

Büşra Kamış

Bursa'da uyuşturucuya karşı topyekün savaş başlatan Narkotik polisi art arda yaptığı uyuşturucu operasyonlarında uyuşturucu bağımlısı olan 20 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların verdiği ifadeler doğrultusunda uyuşturucu maddeyi temin eden ve organize olarak çalışan bir suç örgütünü tespit eden polis 5 ay boyunca örgüt elemanlarını teknik takibe aldı.Sabaha karşı yapılan operasyonlarda organize olarak uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 9 kişi gözaltına alındı. Şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 255 gram metamfetamin ile çeşitli miktarlarda esrar ve kannabinoid maddesi ele geçirildi. E.A.,E.K.,H.D.,O.S.,G.F.B.,L.Y.,C.A.,R.S.ve Ü.K. emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevkedildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.