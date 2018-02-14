Bursa'da yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Bursa’nın Yenişehir ilçesi İncirli Mahallesi’nde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Firdevs Zengin (62) ile eşi Ali Zengin (63) hayatını kaybetti

14 Şubat 2018, Çarşamba 01:58
Bursa'da yaşlı çift evlerinde ölü bulundu
Bursa’nın Yenişehir ilçesi İncirli Mahallesi’nde oturan Firdevs-Ali Zengin iftinden haber alamayan oğulları, merak edip eve geldi. Anahtar ile içeri giren oğulları, anne ve babasının cansız bedenleri ile karşılaştı.



SOBADAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENDİLER


İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede Zengin çiftinin, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.



Zengin çiftinin cansız bedenleri kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. 


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