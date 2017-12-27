Bursa Fetih Müzesi gün sayıyor

"ZİYARETÇİLER TARİHİ YOLCULUĞA ÇIKACAK"

“FETİH ŞENLİKLERİNDE HİZMETE AÇILACAK”

“BURSA'YA ANIT ESER OLACAK”

Haber Merkezi

Gerek mimarisi, gerekse tarihi ve sanat unsurları ile Panorama Bursa 1326, bir müzenin ötesinde şehri temsil edecek bir eser olacak. İnşaat çalışmaları tamamlanan Fetih Müzesi'nde sanat çalışmaları devam ediyor.Ebu İshak Mahallesi Kamberler Parkı yanında toplam 4 bin 300 metrekare alan üzerine inşa edilen Panorama Bursa 1326 Fetih Müzesi’nde fetih gününün üç boyutlu olarak yansıtıldığı canlandırma salonunun yanı sıra, sergi salonları, toplantı salonları, kafeterya ve idari bölümleri yer alacak. Müze, çevre dostu bina olma özelliği ile de kendi alanında bir ilk olacak.Panorama Bursa 1326 Fetih Müzesi’nin sadece Bursa’ya değil, Türkiye’ye değer katan bir eser olacağını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Panorama 1326, Osmanlı İmparatorluğu’nun beylikten cihan devletine giden yolculuğundaki temel taşlarından olan Bursa'nın fethini 3 boyutlu olarak anlatacak.42 metrelik çatı açıklığı ile dünyanın en uzun kubbe açıklığına sahip müzesi olan Panorama 1326 Bursa, kubbesinde yer alacak 360 derecelik panoramik resim ve onu tamamlayan üç boyutlu çalışmalarıyla, ziyaretçilere uçsuz bucaksız bir gök kubbe altında bir tarih yolculuğu yapıyor hissi verecek. Şehrimizi ziyaret eden yerli ve yabancı ziyaretçilerimize, Osmanlı’nın kurulduğu yerde, tarihe yolculuk imkanı sunacak” dedi.Başkan Dündar, fetih gününün üç boyutlu olarak yansıtıldığı canlandırma salonunun yanı sıra, sergi salonları, toplantı salonları, kafeterya ve idari bölümlerin yer alacağı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nin, 2018’in Nisan ayında düzenlenecek olan Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri’nde hizmete açmak için yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyledi.Dündar, “İnşaat çalışmaları artık tamamlandı, şu anda son düzenlemeleri yapılıyor. Kubbe tamamen resimlendiriliyor. Kubbeyi kaplayacak olan resim, Bursa’nın fetih anını yansıtacak. Panorama 1326, Bursa için bir abide olacak. Tarih ve kültür merkezi olacak. Müzenin giriş katında 16 tablo ve Türk İslam sanatının en güzel örneklerinden olan, geleneksel çini eserlerinin yer aldığı bölüm olacak. Gerek mimarisi, gerekse sahip olduğu özellikleri yönünden Bursa’mıza çok büyük değer katacak. Fonksiyonları itibariyle bünyesinde tarihi ve kültürel dokuları barındıran Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, klasik müzeciliğin ötesinde her saat yaşayan bir mekan olacak. Aynı zamanda da bir eğitim merkezi olacak” diye konuştu.Müzenin yapıldığı yer olan Kamberler Parkı’nda yapılacak yeni düzenlemelerle birlikte bölgenin vatandaşlar için bir buluşma, bir yaşam merkezi olacağını vurgulayan Başkan Dündar, “Panoramik müzeyi destekleyen bir yaşam alanı, bütünsellik teşkil eden bir yapı olacak. Tarih, doğa ve kültürel miras yönünden dünyanın en zengin şehirlerinin başında gelen Bursa’ya anıt eser kazandırmış olacağız” dedi.