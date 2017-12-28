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Bursa'nın en çok tercih edilen oteli: Almira Hotel Thermal Spa & Convention Center

Almira Hotel Thermal Spa & Convention Center; 5 yıldız kategorisinde, Bursa şehir merkezinde hizmet vermekte. Geçmişi 1960’lı yıllara dayanan Almira Hotel Bursa’da sektörü belirleyen bir otel olmayı başarmış ve Güney Marmara Bölgesi’nin en çok tercih edilen oteli olmuştur

28 Aralık 2017, Perşembe 11:33
Bursa'nın en çok tercih edilen oteli: Almira Hotel Thermal Spa & Convention Center
Birçok alanda Bursa otellerine öncülük etmiş; konuklarına yeni ve farklı deneyimler yaşatarak güçlü bir marka haline gelen Almira Hotel ekibindeki deneyimli ve ödüllü aşçıları ile Bursa’da kaliteli ve lezzetli yemek denilince akla gelen ilk isimdir.

Hizmet Yeterlilik Belgesi ve TSE tarafından belgelendirilen FSSC 22.000 Gıda Güvenliği Sistem Belgesi ile gıda güvenliğini uluslar arası standartlar ile uyumlu hale getiren Almira Hotel gıda güvenliği ve hijyen standartlarını misafirlerine en doğru şekilde sunmaktadır.



Almira Hotel’in en önemli değerlerinden biri de misafir memnuniyetinin en üst düzeyde tutulması için gösterilen özendir. Misafir memnuniyetinin ancak kurum içi memnuniyetin sağlanması ile mümkün olduğuna inanan Ersin Yazıcı; aidiyet ve sahiplenme duygularının güçlü olduğu Almira Hotel’de personel devir hızının da oldukça düşük olduğunu belirtti. Çağdaş ve etkin bir rol benimseyen İnsan Kaynakları yönetimi anlayışları ile işe alım süreçlerinde de dönüşümü hedefleyen çalışmalar içinde olduklarını sözlerine ekledi.



Başarının önemli bir parçasının çağa ve yeniliğe ayak uydurmaktan geçtiğine inandığını belirten Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Ersin Yazıcı; Almira Hotel'in oda, salon, restaurant ve spa kapasitesini yakın bir zamanda mevcut binaya eklenecek yeni bina yatırımı ile artırarak Güney Marmara Bölgesi’nin en büyük oteli olmayı hedeflediklerini paylaştı.
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