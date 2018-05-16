TÜYAP'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) iş birliği, KOSGEB ve Bursa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuar, önde gelen otomobil markalarına ev sahipliği yaptı.

Otomobil tutkunlarını bir araya getiren Bursa OtoShow 2018'de, konfor, kalite ve güveni bir arada sunan, değeri 68 bin ila 700 bin lira arasında değişen araçlar tüketiciyle buluştu. 42 bin 518 kişi tarafından ziyaret edilen fuar, araç satışlarına katkı sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, Türkiye'deki araçların yüzde 60'tan fazlasının üretildiği "otomotiv sektörünün kalbi" olan Bursa'da 10 yıldır düzenledikleri fuarda, önde gelen markaların otomobil, SUV, 4x4, pick-up ve hibrit modelleri, ticari araçlar ve aksesuar firmalarının yer aldığını belirtti.

Ersözlü, ziyaretçilere nostalji havası yaşatan 30 yaş üstü klasik otomobiller, modifiyeli araçlar ve birbirinden ilginç off-road araçların yer aldığı fuarın renkli bir atmosferde geçtiğini kaydetti.