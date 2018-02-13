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Bursa TV spikeri Arzu Parlak'tan 'Borla çalışan bukalemun tank' iddiası

Bursa TV spikeri Arzu Parlak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emriyle Konyalı bilim adamlarının borla çalışan bukalemun tank yaptığını öne sürdü.

13 Şubat 2018, Salı 13:30
Bursa TV spikeri Arzu Parlak'tan 'Borla çalışan bukalemun tank' iddiası
Bursa TV spikeri Arzu Parlak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Spiker Arzu Parlak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emriyle Konyalı bilim adamlarının borla çalışan bukalemun tank yaptığını öne sürdü.



Arzu Parlak'ın Twitter'dan anlattığı hikaye şöyle:

"ABD’nin kuklası Barzani’nin yaptığı sözde referandumdan sonra halkın adamı Recep Tayyip Erdoğan çok gizli bir plan üzerinde çalışmaya başladı. Reis Konyalı bilim adamlarını külliye’ye davet etti. Ve daha önce hiçbir ülkenin cesaret edemediği tamamiyle borla çalışan bir tank yaptırma emrini verdi.

Konyalı bilim adamları 6. günün sonunda tüm dünyayı kıskandıracak bir tank yapmışlardı. Bu Tank bukalemun lakaplı boya değiştirme özelliğine’de sahiptir. Reisin Emriyle Türk tankları Irak tankıymış gibi Kerkük topraklarına girdi."

Arzu Parlak'ın paylaşımları Twitter'da alay konusu oldu:





 


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