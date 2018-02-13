Bursa TV spikeri Arzu Parlak'tan 'Borla çalışan bukalemun tank' iddiası

Erdinç Şahin

, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.emriyle Konyalı bilim adamlarının borla çalışan bukalemun tank yaptığını öne sürdü."ABD’nin kuklası Barzani’nin yaptığı sözde referandumdan sonra halkın adamıçok gizli bir plan üzerinde çalışmaya başladı. Reis Konyalı bilim adamlarını külliye’ye davet etti. Ve daha önce hiçbir ülkenin cesaret edemediği tamamiyle borla çalışan bir tank yaptırma emrini verdi.Konyalı bilim adamları 6. günün sonunda tüm dünyayı kıskandıracak bir tank yapmışlardı. Bu Tank bukalemun lakaplı boya değiştirme özelliğine’de sahiptir. Reisin Emriyle Türk tankları Irak tankıymış gibi Kerkük topraklarına girdi."Arzu Parlak'ın paylaşımları Twitter'da alay konusu oldu: